《香港报摘》--经济日报8月26日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--全球最大市值银行工商银行(1398.HK)(601398.SS)上半年业绩亮丽,受利息收入和手续费收入双引擎带动,上半年净利润增加29.4%至1,094.81亿元人民币,属券商预期上限.该行并首次披露国际化目标,盼五年内将境外业务盈利贡献增至10%.
* 其他:
--尽管上半年业绩按年倒退,但中国联通(0762.HK)获瑞信及摩根士丹利调高盈利预测,加上"挟空仓"影响,刺激昨日股价急升12%.但该股沽空金额仍高企,占成交约23%.
--通用电气(GE.N)昨宣布重返香港,将香港设为除美国外的国际业务总部.早于十多年前,GE旗下多个业务就曾于香港设立亚太区总部,後来才迁往上海.是次回归,管理覆盖面扩大至全球业务,并由GE全球副董事长庄睿思(John Rice)来港当管家.
--至今公布业绩的八家内地上市银行,净利润增长由28%至57%,信贷资产持续取得总额和比率"双降",不过,大部分银行少于90天逾期贷款急增,引起关注.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。