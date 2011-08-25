《香港报摘》--经济日报8月26日

* 要闻版头条:

--全球最大市值银行工商银行(1398.HK)(601398.SS)上半年业绩亮丽,受利息收入和手续费收入双引擎带动,上半年净利润增加29.4%至1,094.81亿元人民币,属券商预期上限.该行并首次披露国际化目标,盼五年内将境外业务盈利贡献增至10%.

* 其他:

--尽管上半年业绩按年倒退,但中国联通(0762.HK)获瑞信及摩根士丹利调高盈利预测,加上"挟空仓"影响,刺激昨日股价急升12%.但该股沽空金额仍高企,占成交约23%.

--通用电气(GE.N)昨宣布重返香港,将香港设为除美国外的国际业务总部.早于十多年前,GE旗下多个业务就曾于香港设立亚太区总部,後来才迁往上海.是次回归,管理覆盖面扩大至全球业务,并由GE全球副董事长庄睿思(John Rice)来港当管家.

--至今公布业绩的八家内地上市银行,净利润增长由28%至57%,信贷资产持续取得总额和比率"双降",不过,大部分银行少于90天逾期贷款急增,引起关注.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.