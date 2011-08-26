《香港报摘》--信报8月26日

* 头版头条:

--继沙田九肚山住宅地月初以底价售出後,被视为港岛"地王"的北角油街综合用地,亦以低于市场预期的62.672亿港元,由长实(0001.HK)独资投得.

* 其他:

--五矿资源(1208.HK)中期纯利增长49.9%,至4.15亿美元,主要受惠于金属价格上扬,以及含锌及铅和铜金属销量增加所带动,公司目标是在5年内把市值翻4倍.

--利丰集团(0494.HK)主席冯国经近日成立全球首个以亚洲角度出发、名为经纶国际经济研究院(FGI)的智库,并邀请香港证监会前主席沈联涛担任院长.

--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)称,出售至台湾的电动巴士今年底将开始出货,且下一步可能在台设立制造工厂.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.