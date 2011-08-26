《香港报摘》--信报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 头版头条:
--继沙田九肚山住宅地月初以底价售出後,被视为港岛"地王"的北角油街综合用地,亦以低于市场预期的62.672亿港元,由长实(0001.HK)独资投得.
* 其他:
--五矿资源(1208.HK)中期纯利增长49.9%,至4.15亿美元,主要受惠于金属价格上扬,以及含锌及铅和铜金属销量增加所带动,公司目标是在5年内把市值翻4倍.
--利丰集团(0494.HK)主席冯国经近日成立全球首个以亚洲角度出发、名为经纶国际经济研究院(FGI)的智库,并邀请香港证监会前主席沈联涛担任院长.
--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)称,出售至台湾的电动巴士今年底将开始出货,且下一步可能在台设立制造工厂.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 林高丽
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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