〔中港个股〕比亚迪拟发行至多60亿元人民币公司债

路透香港8月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,计划在中国境内发行总额不超过60亿元人民币的公司债券,以一期或分期形式发行,期限不超过10年.

比亚迪称,公司债券发行的所得款项将作为公司的中长期资金来源,并将用作调整债务结构、偿还银行贷款及补充流动资金.

该公司并称,是次发行仍有待股东大会和监管部门的最终批准.

比亚迪上半年中期净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.比亚迪并预警第三季业绩仍将欠佳.[ID:nCH0075471](完)

浏览比亚迪其他新闻,请点选[1211.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)