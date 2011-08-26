〔中港个股〕比亚迪拟发行至多60亿元人民币公司债

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月26日电---中国电池和汽车生产商--比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)周五称,计划在中国境内发行总额不超过60亿元人民币的公司债券,以一期或分期形式发行,期限不超过10年.
比亚迪称,公司债券发行的所得款项将作为公司的中长期资金来源,并将用作调整债务结构、偿还银行贷款及补充流动资金.
该公司并称,是次发行仍有待股东大会和监管部门的最终批准.
比亚迪上半年中期净利按年下降88.63%至2.7536亿元人民币,因补贴优惠政策取消以及市场竞争加剧所致.比亚迪并预警第三季业绩仍将欠佳.[ID:nCH0075471](完)
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--记者 黄运涛; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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