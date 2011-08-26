《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月26日

路透香港8月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7956港元HKD=)

美股道琼工业指数周四收低-170.89,或-1.51%,报11149.82点.投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.