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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月26日

路透香港8月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7956港元HKD=)

美股道琼工业指数周四收低-170.89,或-1.51%,报11149.82点.投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.280 -0.33 47204 14.522 -0.81

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.860 -0.59 111457 5.257 -1.92

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.600 0.08 517079 78.891 0.31

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.650 -5.02 307207 19.567 0.24

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.620 -1.74 64496 9.403 -1.12

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.230 -0.93 57379 7.034 -1.62

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.720 -1.74 846514 65.046 -1.30

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.730 1.76 49698 4.968 -0.84

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.840 4.26 1063358 15.466 0.56

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.700 -1.80 180764 20.814 0.80

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.200 2.82 104716 3.547 -1.47

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 35.400 2.61 16306 5.519 2.78

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.720 -1.58 15360 1.849 -50.43

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -3.44 43414 0.394 -3.79

--整理 黄运涛

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