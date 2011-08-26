《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月26日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7956港元HKD=)
美股道琼工业指数周四收低-170.89,或-1.51%,报11149.82点.投资者在美联储主席贝南克周五发表关键讲话前卖出套现,寄望于他将就美联储如何扶助疲弱经济的计划给出更明确的暗示.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 186.280 -0.33 47204 14.522 -0.81
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.860 -0.59 111457 5.257 -1.92
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.600 0.08 517079 78.891 0.31
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.650 -5.02 307207 19.567 0.24
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.620 -1.74 64496 9.403 -1.12
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 90.230 -0.93 57379 7.034 -1.62
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.720 -1.74 846514 65.046 -1.30
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.730 1.76 49698 4.968 -0.84
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.840 4.26 1063358 15.466 0.56
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.700 -1.80 180764 20.814 0.80
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.200 2.82 104716 3.547 -1.47
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 35.400 2.61 16306 5.519 2.78
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 23.720 -1.58 15360 1.849 -50.43
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.530 -3.44 43414 0.394 -3.79
--整理 黄运涛
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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