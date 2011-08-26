《香港报摘》--其他报纸重要消息8月26日

* 明报

--中国最大的多晶硅生产商保利协鑫(3800.HK)公布,今年上半年收入同比升1.6倍至151.7亿港元,盈利按年大增3.5倍至约35.5亿港元,略超市场预期.

--瑞金矿业(0246.HK)董事局披露,董事局与于前独立非执行董事尹锦滔就内部调查的方式、策略及时间有明显意见分歧;尹锦滔遂于8月19日,即董事会决定于本月底前刊发中期业绩当日呈辞.

--市场近日传出,人民银行拟将用以支持表外贷款业务的保证金存款,纳入计算存款准备金率(RRR)的范围之内. 建银国际研究部联席董事兼经济师林樵基估算,此举相当于上调RRR 两至三次,相信人行旨在透过控制银行流动性,以收遏抑表外信贷过度膨胀之效.

* 苹果日报

--国航(0753.HK)(601111.SS)公布,监于国际航空运输市场需求持续低迷,加上燃油价格高企,上半年纯利倒退12%至40.56亿元人民币,各项成本费用按年升32.92%至411.99亿元人民币.

* 星岛日报

--长实(0001.HK)自去年至今,透过拍卖及招标形式,合共投得9幅地皮,涉及金额达297亿港元,单是今年就达多于220亿港元.

--香港证监会宣布,刑事起诉中信泰富(0267.HK)前财务部副主管崔永年,指其趁集团正式向外披露炒输巨额外汇和刊发盈警前,偷步沽出8.1万股中信泰富股份,避过了136万港元的帐面损失.

--台泥国际(1136.HK)订立框架协议,收购位于重厦、江西及浙江一批水泥生产线,预期作价不超过16亿元人民币.完成後,台泥在重庆年产能将增至约1,100万公吨.

* 东方日报

--化妆品零售商--莎莎国际(0178.HK)主席兼行政总裁郭少明表示,4月份至今本港销售额增约35%,而港澳地区同店销售增长25%;目标本港全年销售额达30%的增长.

--光大控股(0165.HK)公布,截至6月底止半年纯利大增2.51倍至15.63亿港元.集团行政总裁陈爽表示,一直没有放弃购并的机会,光大银行一定会上市,但要视乎市场情况而定,惟目前股市不稳定.

--英皇钟表珠宝(0887.HK)集团董事总经理兼首席执行官杨诺思表示,将大力发展毛利率较高的珠宝业务,希望在5年内能将其占营业额比重由现时的18%升至50%.

* 文汇报

--嘉华国际(0173.HK)公布,截至6月底止中期业绩,股东应占盈利增长1.61倍至4.108亿港元.集团主席吕志和表示,将继续以香港、长三角、珠三角为发展基地,下半年计划在港推出三个新盘.强调会继续在港寻求发展机会,亦会考虑政府官地,集中留意可发展高档豪宅的地盘.

--利邦(0891.HK)公布,截至今年上半年之中期业绩,纯利2.4亿港元,按年升63.5%.公司预料,下半年业务可保持稳健增长,拟在今年底前增设约50间店铺.

--恒地(0012.HK)今年上半年期内共售出281伙住宅单位,收入69.32亿港元,同比增加183.7%,至明年底料可推售面积158万方尺,涉及3,714伙单位.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.