《香港报摘》--其他报纸重要消息8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 明报
--中国最大的多晶硅生产商保利协鑫(3800.HK)公布,今年上半年收入同比升1.6倍至151.7亿港元,盈利按年大增3.5倍至约35.5亿港元,略超市场预期.
--瑞金矿业(0246.HK)董事局披露,董事局与于前独立非执行董事尹锦滔就内部调查的方式、策略及时间有明显意见分歧;尹锦滔遂于8月19日,即董事会决定于本月底前刊发中期业绩当日呈辞.
--市场近日传出,人民银行拟将用以支持表外贷款业务的保证金存款,纳入计算存款准备金率(RRR)的范围之内. 建银国际研究部联席董事兼经济师林樵基估算,此举相当于上调RRR 两至三次,相信人行旨在透过控制银行流动性,以收遏抑表外信贷过度膨胀之效.
* 苹果日报
--国航(0753.HK)(601111.SS)公布,监于国际航空运输市场需求持续低迷,加上燃油价格高企,上半年纯利倒退12%至40.56亿元人民币,各项成本费用按年升32.92%至411.99亿元人民币.
* 星岛日报
--长实(0001.HK)自去年至今,透过拍卖及招标形式,合共投得9幅地皮,涉及金额达297亿港元,单是今年就达多于220亿港元.
--香港证监会宣布,刑事起诉中信泰富(0267.HK)前财务部副主管崔永年,指其趁集团正式向外披露炒输巨额外汇和刊发盈警前,偷步沽出8.1万股中信泰富股份,避过了136万港元的帐面损失.
--台泥国际(1136.HK)订立框架协议,收购位于重厦、江西及浙江一批水泥生产线,预期作价不超过16亿元人民币.完成後,台泥在重庆年产能将增至约1,100万公吨.
* 东方日报
--化妆品零售商--莎莎国际(0178.HK)主席兼行政总裁郭少明表示,4月份至今本港销售额增约35%,而港澳地区同店销售增长25%;目标本港全年销售额达30%的增长.
--光大控股(0165.HK)公布,截至6月底止半年纯利大增2.51倍至15.63亿港元.集团行政总裁陈爽表示,一直没有放弃购并的机会,光大银行一定会上市,但要视乎市场情况而定,惟目前股市不稳定.
--英皇钟表珠宝(0887.HK)集团董事总经理兼首席执行官杨诺思表示,将大力发展毛利率较高的珠宝业务,希望在5年内能将其占营业额比重由现时的18%升至50%.
* 文汇报
--嘉华国际(0173.HK)公布,截至6月底止中期业绩,股东应占盈利增长1.61倍至4.108亿港元.集团主席吕志和表示,将继续以香港、长三角、珠三角为发展基地,下半年计划在港推出三个新盘.强调会继续在港寻求发展机会,亦会考虑政府官地,集中留意可发展高档豪宅的地盘.
--利邦(0891.HK)公布,截至今年上半年之中期业绩,纯利2.4亿港元,按年升63.5%.公司预料,下半年业务可保持稳健增长,拟在今年底前增设约50间店铺.
--恒地(0012.HK)今年上半年期内共售出281伙住宅单位,收入69.32亿港元,同比增加183.7%,至明年底料可推售面积158万方尺,涉及3,714伙单位.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍/何彦彤; 审校 黄运涛/黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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