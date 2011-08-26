〔港报财经评论〕评定绩佳股有两大准则--经济日报8月26日

评定绩佳股有两大准则 /林瑞芬

中国联通(0762.HK)、中国镍资源(2889.HK)及国药(1099.HK)又因业绩刺激而分别抽升12.26%、26.39%及15.7%.当然,大形势那麽弱,股价反弹後,能否免受大势疲弱拖累则有疑问,所以高追有一定风险.当企业面对经济疲弱形势,艰苦经营,股民只有忍耐.中银香港(2388.HK)公布截至今年6月底止中期纯利119.93亿港元,升66.8%.虽然升幅理想,但券商则降低其目标价,如摩根士丹利将中银目标价由28.5港元降至24.5港元.摩根大通有感中银息差受压,将其目标价由27港元降至25港元.瑞信也将中银目标价由25.5港元降至24.5港元.此外,大和总研及明富环球亦下调中银目标.中银昨收报20.65港元,升5.8%.

印象中,近月公布业绩的个股中,上半年度盈利增长不俗,业绩公布後又获券商一致好评,股价又能创52周新高者,寥寥无几,大昌行(1828.HK)及华润燃气(1193.HK)算是例外.现时市场最重要是看企业盈利前景可确定兼持续性增长.以华润燃气为例,上半年纯利增长58%至54.55亿港元,纯利自然增长为65%,销售成本稳定支持纯利上升.基于母公司注资,以及季节性因素,预期下半年增长将持续.2012年润气将收购天津项目及16个母公司注资项目,加上现金流强劲及低融资成本,料2015年可达成200亿立方米销售目标.大昌行上半年度纯利8.01亿港元,增长63.5%,由于5间4S专门店下半年完工,加上日本供应复常,以及贵价汽车业务销售良好,料今年下半年盈利持续按年增长31%.大昌行及华润燃气股价昨分别上升0.6%及4.08%,分别报收10港元及11.74港元.

盈利”可持续性增长”兼”可确认”的增长股份,进可攻,退可守,无疑是弱市中上佳之选,只是可选择的不多.除上述大昌行及华润燃气,再筛选的或许是光大国际(0257.HK),昨收报2.69港元,升7.6%.集团上半年的纯利按年增长43%至3.52亿港元,集团持续发展环保业务,盈利增速保持稳定可观增长.即使中国内地经济持续增长未获确定,环保业断估不会贸然停止发展,令光国盈利可持续性增长兼受确认.难得见大行纷仍看好,或上调光国2011年全年度盈利增长目标,或上调投资评级或上调目标价.野村维持光国买入建议,目标6.1港元.(012)

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工行控制成本保增长 /余少文

至于国企沽空额近日有减少现象,昨日只有18亿港元,是三个星期以来最少的1个交易日,希望大市和沽空继续缩减,令国指在现水平整固,才有利後市反弹.至于大市能否重拾升轨,仍要睇内银股未来盈利能否保持较高幅度增长.九行中已有七行派了上半年成绩表,盈利增长由28%-57%不等,平均增长约36%,增长最强是民生银行(1988.HK)的57%,其次是农业银行(1288.HK)的45%,增幅最细是中国银行(3988.HK)和工行的28%和29%.

昨日派成绩表的农行和工行,前者盈利45%至667亿元人民币,刚好超越中行的665亿元人民币,成为第三大最赚钱内银股,其净息差2.79%,是五大银行中最高,不良贷款比率降至1.67%,核心率本充足比率升至11.91%,高于首季的11.4%.至于工行上半年盈利升29%至1,095亿元人民币,每股盈利0.31元人民币,主要是利息净收入升22%至1,745亿元人民币,非利息收入升51%至567亿元人民币,更重要是上半年成本收入比率只有25.8%,是众内银股中最低,从而提升盈利回报.彭博综合证券商在工行公布业绩前盈利预测後,料工行明年和後年每股盈利只有0.67元人民币和0.77元人民币,增长将会由今年超过20%,回落至15%水平,跟其他内银股盈利预测结果相似.至于其目前市帐率约1.6倍,今明两年预测息率分别为5.7厘和6.7厘,即使扣除10%股息税,也有5厘和6厘以上回报,至于预测PE分别为6.9倍和5.9倍,作为行业龙头,未来盈利仍有15%增长下,认为有吸引力,模拟组合会继续持有.

另外,中国石油(0857.HK)派发上半年业绩,盈利只微升1%至666亿元人民币,每股盈利0.36元人民币,以昨日收市价计算,半年息率2%,可惜高油价下,其炼油板块上半年又见红,录得234亿元人民币经营亏损.惟国际油价第三季回落,或有助中石油改善其下半年盈利状况.(010)