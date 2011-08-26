〔港报财经评论〕评定绩佳股有两大准则--经济日报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
评定绩佳股有两大准则 /林瑞芬
中国联通(0762.HK)、中国镍资源(2889.HK)及国药(1099.HK)又因业绩刺激而分别抽升12.26%、26.39%及15.7%.当然,大形势那麽弱,股价反弹後,能否免受大势疲弱拖累则有疑问,所以高追有一定风险.当企业面对经济疲弱形势,艰苦经营,股民只有忍耐.中银香港(2388.HK)公布截至今年6月底止中期纯利119.93亿港元,升66.8%.虽然升幅理想,但券商则降低其目标价,如摩根士丹利将中银目标价由28.5港元降至24.5港元.摩根大通有感中银息差受压,将其目标价由27港元降至25港元.瑞信也将中银目标价由25.5港元降至24.5港元.此外,大和总研及明富环球亦下调中银目标.中银昨收报20.65港元,升5.8%.
印象中,近月公布业绩的个股中,上半年度盈利增长不俗,业绩公布後又获券商一致好评,股价又能创52周新高者,寥寥无几,大昌行(1828.HK)及华润燃气(1193.HK)算是例外.现时市场最重要是看企业盈利前景可确定兼持续性增长.以华润燃气为例,上半年纯利增长58%至54.55亿港元,纯利自然增长为65%,销售成本稳定支持纯利上升.基于母公司注资,以及季节性因素,预期下半年增长将持续.2012年润气将收购天津项目及16个母公司注资项目,加上现金流强劲及低融资成本,料2015年可达成200亿立方米销售目标.大昌行上半年度纯利8.01亿港元,增长63.5%,由于5间4S专门店下半年完工,加上日本供应复常,以及贵价汽车业务销售良好,料今年下半年盈利持续按年增长31%.大昌行及华润燃气股价昨分别上升0.6%及4.08%,分别报收10港元及11.74港元.
盈利”可持续性增长”兼”可确认”的增长股份,进可攻,退可守,无疑是弱市中上佳之选,只是可选择的不多.除上述大昌行及华润燃气,再筛选的或许是光大国际(0257.HK),昨收报2.69港元,升7.6%.集团上半年的纯利按年增长43%至3.52亿港元,集团持续发展环保业务,盈利增速保持稳定可观增长.即使中国内地经济持续增长未获确定,环保业断估不会贸然停止发展,令光国盈利可持续性增长兼受确认.难得见大行纷仍看好,或上调光国2011年全年度盈利增长目标,或上调投资评级或上调目标价.野村维持光国买入建议,目标6.1港元.(012)
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工行控制成本保增长 /余少文
至于国企沽空额近日有减少现象,昨日只有18亿港元,是三个星期以来最少的1个交易日,希望大市和沽空继续缩减,令国指在现水平整固,才有利後市反弹.至于大市能否重拾升轨,仍要睇内银股未来盈利能否保持较高幅度增长.九行中已有七行派了上半年成绩表,盈利增长由28%-57%不等,平均增长约36%,增长最强是民生银行(1988.HK)的57%,其次是农业银行(1288.HK)的45%,增幅最细是中国银行(3988.HK)和工行的28%和29%.
昨日派成绩表的农行和工行,前者盈利45%至667亿元人民币,刚好超越中行的665亿元人民币,成为第三大最赚钱内银股,其净息差2.79%,是五大银行中最高,不良贷款比率降至1.67%,核心率本充足比率升至11.91%,高于首季的11.4%.至于工行上半年盈利升29%至1,095亿元人民币,每股盈利0.31元人民币,主要是利息净收入升22%至1,745亿元人民币,非利息收入升51%至567亿元人民币,更重要是上半年成本收入比率只有25.8%,是众内银股中最低,从而提升盈利回报.彭博综合证券商在工行公布业绩前盈利预测後,料工行明年和後年每股盈利只有0.67元人民币和0.77元人民币,增长将会由今年超过20%,回落至15%水平,跟其他内银股盈利预测结果相似.至于其目前市帐率约1.6倍,今明两年预测息率分别为5.7厘和6.7厘,即使扣除10%股息税,也有5厘和6厘以上回报,至于预测PE分别为6.9倍和5.9倍,作为行业龙头,未来盈利仍有15%增长下,认为有吸引力,模拟组合会继续持有.
另外,中国石油(0857.HK)派发上半年业绩,盈利只微升1%至666亿元人民币,每股盈利0.36元人民币,以昨日收市价计算,半年息率2%,可惜高油价下,其炼油板块上半年又见红,录得234亿元人民币经营亏损.惟国际油价第三季回落,或有助中石油改善其下半年盈利状况.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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