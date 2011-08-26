〔港报财经评论〕贝南奇一锤定音值博吗?--信报8月26日

贝南奇一锤定音值博吗? /陆文

恒指收市企在19,752.48,有趣的是,刚好处于预期上落通道18,500-21,000点的中轴,後市无论升跌均无碍上落市的短期预测.这2,500点上下限,对短线投资者属过阔空间,但大户亦可视作有利上下其手,特别是目前投资焦点集中在周五杰克森霍尔央行年会的贝南奇演说内容,会否如去年般宣布推出QE3及其规模足以令金融市场呈现震盪.金价升逾每盎斯1,900美元将要承受颇大波动,最新金价回落至1,717美元水平,一方面因芝加哥商品期交所两度大幅提升按金至每手7,000美元,引发资金不足投机者离场套现等止蚀/止赚沽售,亦可视为部分投资者对贝南奇受压政经等因素下难有新措施出台,暂且离场观望.

同样地,欧美股市经过近日的反弹,短期市况亦将变得静观其变,因此,近日恒指的反覆亦受升不喜、跌不忧的情绪影响,早前对美国国会上调国债上限能否达成协议,视为缺乏值博率的赌博,并建议靠边站,结果是达成协议下无助港美股市上扬.今次不少资金正把赌注放在贝南奇的QE3决策上,倾向维持靠边站,除了推出有限的QE3无助扭转经济放缓困局,只是令明年进入更大衰退及通胀扩散危机中.何况港股经过近三个月的大跌下,基调已明显受破坏,形成有反弹无上升格局,值博率欠奉,只适合寻投机刺激的逐浪者,绝对是投机非投资游戏,投资者短期选择晒太阳或许更妙.

中国联通(0762.HK)业绩优于预期,连同中电信(0728.HK)亦有憧憬下,两股成为昨天推高大市的支柱,但对憧憬引入苹果手机的藉口,却受後者核心领袖乔布斯请辞带来不明朗因素,近日看好电讯股利于作资金避风塘,但宜吸勿抢呢.至于一批内银股,大致完成公布业绩带来反弹藉口,中国内地传出银行可把其他资产用作计算存款准备金,作为日後提供针对性的企业贷款需要,但在目前打击中国内地楼市初现价量齐回下,放宽信贷言之尚早.农业银行(1288.HK)中期纯利667亿元人民币,无大惊喜,A股上升主要受社保基金入市有关,不足以支持中资股重现上升浪.

备受市场注目的北角油街贵重地皮以低于预期的62.7亿港元获长实(0001.HK)投得,这亦是8月份第二幅作价低于市场预期的地皮,正显示面粉价正在调低,对发展商是对楼市前景的考验,面对10月特首施政报告以至未来新特首人选对香港土地政策是否有更大变动,这才是主导一批地产股未来表现的变数呢.(P30)

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趁”好消息”出货? /苏子

前晚美股走势极为波动,幸而最终仍可以保持本周二的良好上升势头,道指收市时较上日上升144点,或1.3%.至于昨天恒指亦能跟随前晚美股的升势而裂口高开,并把前天恒指在日线图上所呈现的大阴烛及双日转向的不利形态的破坏力降低.可惜昨天恒指裂口高开後却乏力继续急升,昨天所造的19,803点高位仍保持在前天的19,877点高位及10天SMA的19,838点阻力以下,到收市时呈现十字星及身怀六甲的待变形态,而昨天恒指未能在裂口高开後继续上试甚至升越20,000点心理关口,即使昨天上海A股造好,收市时更急升近3%,但对恒指所发挥的正面作用并不大,这反映港股的沽压仍然十分庞大,而博反弹者大多有见好即收的心态,故限制了大市继续上升的动力,故今天恒指切忌裂口低开并低收,否则恒指经过昨天的反弹後,将会承接前天日线图上所呈现的不利形态继续往下寻底,短期内将无望返回20,000点心理关口以上波动了.

倘若昨天恒指可以跟随着前晚美股的升势而裂口高开後,将有望重返20,000点以上波动,但从昨天恒指裂口高开後,即市却只能呈现横行上落的走势,到收市时日线图更呈现反映对後市不明朗的待变形态来看,港股似乎并无预先炒作联储局主席贝南奇今晚或在Jackson Hole会议上的言论有正面的讯息.因此,若昨晚及今天欧美股市均无力再升,恒指今天仍未升回20,000点以上波动及收市的话,即稍後恒指失守19,000点关口後继续急跌的可能性不容抹煞.本周二及周三美股均见明显上升,相信这只是市场先行炒作联储局主席贝南奇在今晚Jackson Hole会议上可能宣布有新一轮QE措施推出的正面讯息有关,由于环球股市已下跌了不少,故目前绝大部分投资者也在寻找一些令自己可以放胆趁低大手入市的正面理据.

但目前不少投资者也会于今晚贝南奇在Jackson Hole的会议上所发表的言论里寻找有关的正面入市理据,但担心若然贝南奇今晚所发表的言论毫无新意,并未能令市场有足够信心放胆趁低大手入市,并且使今晚道指完全抹去本周所有升幅之馀,更连续出现五周下跌的恶劣情况,结果将使大量有胆识博反弹却未能见好即收的投资者受到严厉的惩罚,至于惩罚的方式自然便是要损失大量财富了.近两个交易天,受避险资金追捧的黄金大幅回落,金价自1,912.30美元高位大幅回落至1,703美元,下跌209.30美元,或11%.避险货币如日圆及瑞郎亦见下跌,昨天欧洲市美元兑日圆及瑞郎分别高见77.2及0.7966,直逼由近期的80.24高位跌至上周五的75.93低位的38.2%反弹目标,即77.58阻力及0.80心理关口,至于欧美股市亦自低位反弹,这反映市场已预期今晚贝南奇或会在Jackson Hole会议上的言论有正面讯息而先行炒作.但从昨日港股的反弹动力并不强劲来看,港股会否在”好消息”出现後仍未能摆脱弱势?而欧美股市则在”好消息”出现後不升反跌,使环球股市重拾弱势,并令黄金及避险货币如日圆及瑞郎重拾升势?值得留意.(P35)