〔表格〕中国江西铜业2011年中期净利大升近倍,至逾43亿元人民币

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港8月26日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日止的六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 1.25 0.73
每股股息(元) 无 无
净利 4,313.22 2,199.21
营业额 59,062.25 37,433.65
注:江西铜业为中国最大的铜生产商.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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