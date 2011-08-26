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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 09:33 BJT

〔表格〕中国江西铜业2011年中期净利大升近倍,至逾43亿元人民币

路透香港8月26日电---中国江西铜业股份有限公司(0358.HK)(600362.SS)宣布,按国际会计准则,截至2011年6月30日止的六个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 1.25 0.73

每股股息(元)　 无 无

净利 4,313.22 2,199.21

营业额　 59,062.25 37,433.65

注:江西铜业为中国最大的铜生产商.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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