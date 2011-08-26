〔港报社评〕贝南奇暗渡陈仓,滞胀格局势形成--信报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
全球央行年会今天在美国怀俄明州杰克逊洞(Jackson Hole)举行.在去年的会议上,联储局主席贝南奇明确暗示推出QE2,带动美股开展一大升浪.但今年6月底QE2结束後,全球金融动盪不已,此起彼落,欧债危机深化、美国国债上限争拗掀起党争、美国国债评级首遭下调引发违约危机,连串风浪已使全球股市在8月内大幅下调,因此市场普遍期望贝南奇的演说会带来惊喜,憧憬联储局会再度暗示推出QE3或其他刺激经济措施.
本周三、四美股已率先反弹,道指两日内飙升近五百点,今天贝南奇的年会演说一旦乏善足陈,恐怕又会在金融市场上掀起滔天巨浪.其实,市场形成一厢情愿的乐观期望,源于本月初联储局议息会议後发表的声明.最重要的讯息,就是联储局表明“联邦基金利率将维持超低水平,至少到2013年中”,并透露联储局“已讨论一系列可行的政策工具..并将随时准备动用”.这样子的强烈措词,教市场普遍相信,联储局极有可能会再推出QE3.
事实上,以欧美为核心的世界资本主义经济体系,至今仍未走出金融海啸的危机,只是历史不会简单重复,上一回是金融机构信贷危机,今回却是主权违约的政府债务危机而已.美国国债被标普调低评级後,虽然不会即时带来实质的影响,但国际信心已经开始动摇.可以预期,未来美债的需求势必减少,联储局根本别无他法,惟有继续增持美债.然而,过去QE1和QE2的经济实效有目共睹,如果联储局只是简单重复以往的做法,除非规模是市场无法预料的大,否则实际作用有限,甚至有可能出现反作用.况且,民主、共和两党达成国债上限协议後,发债规模根本受到限制,不能乱来.因此,以贝南奇的识见和智慧,一定会别出心裁,以不同的措施发挥相同的量化宽松效果.
港元与美元挂钩,休戚与共,未来又岂能摆脱与高通胀共舞的格局?香港上月份通胀率已升至7.9%,创出16年来新高,基于数据滞後的原因,未来的一年,香港通胀情况肯定更趋猛烈.正是风高浪急,投资者宜及早部署,为个人资产保值作好准备. (P02)
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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