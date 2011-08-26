〔港报社评〕贝南奇暗渡陈仓,滞胀格局势形成--信报8月26日

全球央行年会今天在美国怀俄明州杰克逊洞(Jackson Hole)举行.在去年的会议上,联储局主席贝南奇明确暗示推出QE2,带动美股开展一大升浪.但今年6月底QE2结束後,全球金融动盪不已,此起彼落,欧债危机深化、美国国债上限争拗掀起党争、美国国债评级首遭下调引发违约危机,连串风浪已使全球股市在8月内大幅下调,因此市场普遍期望贝南奇的演说会带来惊喜,憧憬联储局会再度暗示推出QE3或其他刺激经济措施.

本周三、四美股已率先反弹,道指两日内飙升近五百点,今天贝南奇的年会演说一旦乏善足陈,恐怕又会在金融市场上掀起滔天巨浪.其实,市场形成一厢情愿的乐观期望,源于本月初联储局议息会议後发表的声明.最重要的讯息,就是联储局表明“联邦基金利率将维持超低水平,至少到2013年中”,并透露联储局“已讨论一系列可行的政策工具..并将随时准备动用”.这样子的强烈措词,教市场普遍相信,联储局极有可能会再推出QE3.

事实上,以欧美为核心的世界资本主义经济体系,至今仍未走出金融海啸的危机,只是历史不会简单重复,上一回是金融机构信贷危机,今回却是主权违约的政府债务危机而已.美国国债被标普调低评级後,虽然不会即时带来实质的影响,但国际信心已经开始动摇.可以预期,未来美债的需求势必减少,联储局根本别无他法,惟有继续增持美债.然而,过去QE1和QE2的经济实效有目共睹,如果联储局只是简单重复以往的做法,除非规模是市场无法预料的大,否则实际作用有限,甚至有可能出现反作用.况且,民主、共和两党达成国债上限协议後,发债规模根本受到限制,不能乱来.因此,以贝南奇的识见和智慧,一定会别出心裁,以不同的措施发挥相同的量化宽松效果.

港元与美元挂钩,休戚与共,未来又岂能摆脱与高通胀共舞的格局?香港上月份通胀率已升至7.9%,创出16年来新高,基于数据滞後的原因,未来的一年,香港通胀情况肯定更趋猛烈.正是风高浪急,投资者宜及早部署,为个人资产保值作好准备. (P02)