〔港报社评〕创意打造1,500亿港元大脑--星岛日报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
苹果电脑创办人乔布斯宣布辞任行政总裁,公司股价一度急跌7%.如果以由此蒸发的财富计算,乔布斯的大脑价值超过1,500亿港元.普罗大众和大小投资者都关心,没有乔布斯带队冲锋陷阵,日後苹果智能电话和平板电脑出新产品,能否为其“好玩好用”提升到新境界,继续带领潮流,创造财富.由于乔布斯已经安排接班人,自己又愿意出任公司主席,加上公司已经构思未来几年的产品推陈出新计画,市场冷静下来後,股价回稳,足见乔布斯作为苹果“生招牌”和灵魂人物的份量.
作为苹果的大脑,乔布斯拥有公司的其313项专利.相比之下,创办微软的盖兹,只拥有公司9项专利.乔布斯拥有的专利,遍及技术到产品设计多个层面,连苹果专门店的玻璃梯级设计,乔布斯都拥有专利权.微软的成功,在于令其专利产品成为生活必需品.苹果更进一步,令自己产品成为潮物,价值不仅在于实用技术层面,还有形象、外观设计、“手感”和品味,涵盖创意产业的方方面面.
创意和专利,已经成为致富必争之地.小小一部智能手机,涉及25万个专利项目.多家科网电子巨企就专利权缠讼不休.微软和苹果等企业组成的财团,以超乎市场预期3倍多的45亿美元,投得北方电讯的专利权组合後.
美国官员力拓中国市场,经常要求尊重知识产权,不只是针对盗版光碟这麽简单.美国拥有全球最大的专利权宝库,中国由电子产品加工到发展高科技工业,往往要向欧美支付不菲的专利费用.乔布斯的大脑如此值钱,更加显出中国对自主创新的逼切需要. (A04)
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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