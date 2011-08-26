〔港报社评〕李克强效应未获聚焦,港府拒认错有以致之--明报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
副总理李克强访港,对他个人和对香港,本属好事一桩,可惜由于警方的保安措施错失,使市民惊觉警权氾滥,基本权利被剥夺而强烈反弹,连日来成为社会讨论和关注焦点,淹没了李克强访港的成果和意义.从舆论、舆情所见,社会上较广泛认为警方的措置,逾乎保护李克强所需要,但是港府力撑警队,理据牵强,客观上使事态火上加油.港府要坦诚向市民交代,承认错误、承担责任、承诺捍卫香港的核心价值,才是平复民情的做法,使社会摆脱内耗空转,聚焦李克强带来的与中国互惠政策,推动经济向前发展.
警方对李克强采取的保安措施超过实际需要,已经成为社会上较普遍共识,特别是警方以保护政要之名,而市民见到的却是打压示威、强力对付示威者之实,这一切使人惊觉“基本法”规定的示威自由、言论自由,被警方严重践踏.另外,李克强访港的采访安排,约一半活动不让记者采访,由官方拍宣传片给传媒使用.
港大在事件中,原本备受压力和指摘,但是港大校方、特别是校长徐立之坦诚承认错误、承担责任和承诺捍卫校园和香港的核心价值之後,基本上已经取得学生、校友以至社会人士谅解,不但压力大减,也被视为是港大提升的契机.在徐立之领导下,港大脱离困境.反观港府,却是死不认错.若港府坚拒坦诚交代事件,只是文过饰非和指摘批评,则港府、警方与市民、社会的矛盾,只会扩大,不会消弭.香港会否回归本务,不再围绕此事内耗空转,责在港府. (A04)
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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