〔港报社评〕李克强效应未获聚焦,港府拒认错有以致之--明报8月26日

副总理李克强访港,对他个人和对香港,本属好事一桩,可惜由于警方的保安措施错失,使市民惊觉警权氾滥,基本权利被剥夺而强烈反弹,连日来成为社会讨论和关注焦点,淹没了李克强访港的成果和意义.从舆论、舆情所见,社会上较广泛认为警方的措置,逾乎保护李克强所需要,但是港府力撑警队,理据牵强,客观上使事态火上加油.港府要坦诚向市民交代,承认错误、承担责任、承诺捍卫香港的核心价值,才是平复民情的做法,使社会摆脱内耗空转,聚焦李克强带来的与中国互惠政策,推动经济向前发展.

警方对李克强采取的保安措施超过实际需要,已经成为社会上较普遍共识,特别是警方以保护政要之名,而市民见到的却是打压示威、强力对付示威者之实,这一切使人惊觉“基本法”规定的示威自由、言论自由,被警方严重践踏.另外,李克强访港的采访安排,约一半活动不让记者采访,由官方拍宣传片给传媒使用.

港大在事件中,原本备受压力和指摘,但是港大校方、特别是校长徐立之坦诚承认错误、承担责任和承诺捍卫校园和香港的核心价值之後,基本上已经取得学生、校友以至社会人士谅解,不但压力大减,也被视为是港大提升的契机.在徐立之领导下,港大脱离困境.反观港府,却是死不认错.若港府坚拒坦诚交代事件,只是文过饰非和指摘批评,则港府、警方与市民、社会的矛盾,只会扩大,不会消弭.香港会否回归本务,不再围绕此事内耗空转,责在港府. (A04)