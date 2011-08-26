〔港报社评〕美"军力报告"剑指南海包藏祸心--文汇报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
美国国防部发布“中国2011年军事与安全发展报告”.值得关注的是,报告除了继续渲染"中国军事威胁论"之外,还专门增加了中国海上战略的 “特别主题”,声称中国军力对南海局势影响巨大.但是,中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权,美“军力报告”剑指南海,恰恰暴露了美国介入南海局势的意图.美国利用南海问题牵制中国,在中国周边制造麻烦,只会让局势更加复杂.鉴于南海一些国家正在“玩火”,美国不应“引火上身”
自2010年以来,美国在南海问题上的介入性、扩张性逐渐加强.一是将南海问题上升到“攸关美国国家利益”的高度,以便为美国介入提供借口.二是开始强力介入问题的解决,提出支持多边磋商和进程透明,企图将属于双边问题的南海问题变成多边的国际性问题.美国助理国防部长帮办希弗周三在五角大楼的新闻发布会上称,中国持续军事投入的速度和范围,令美国认为中国寻求的能力可能破坏地区军事平衡,增加误解和误判的风险,并可能造成地区紧张局势和焦虑情绪云云.
在联合国安理会五大常任理事国中,美、俄、英、法均拥有航母,而且美国达12艘之多,比目前全世界其他8个拥有航母国家现役航母数量之和还多.美国2010年军费高达近7,000亿美元,占全球总额的40%.而中国目前只有首艘航母,这与中国保护领海主权完整和海洋权益的需要,是远远不够的.美“军力报告”对中国首艘航母以及对蓝水海军能力的渴望说三道四,是典型的双重标准. (A06)
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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