〔港报社评〕乔布斯神话,新经济挑战--经济日报8月26日

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
苹果”教主”乔布斯昨宣布辞任行政总裁,外界关心其健康,亦关注苹果若失去精神领袖,还能否续领风骚.iPhone等连串电子产品革命成功,在于能抓紧新经济致胜之道,就算乔布斯继续带领苹果,能否不断延续神话亦难预料.
乔布斯辞任苹果行政总裁职务,消息震动全球,外界尤其猜测,以乔布斯的战斗性格,若非病情极为恶劣,他绝不会弃战,故这或许意味苹果将进入後乔布斯时代,而没有乔布斯的苹果,能否继续不断革新电子产品、创造潮流、带领业界,创造巨利呢?
乔布斯确是神话,他1997年重掌苹果,创造出iPod、iPhone、iPad,充分体现”创造性破坏”,以新产品颠覆整个业界,改朝换代.iPhone能君临天下,主因是乔布斯领导的苹果,能够把握新经济下的致胜关键,就是在物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异下,产品不只讲求功能,更讲感性、设计、玩乐与人性化.
例如iPhone不只有功能突破,透过下载软件成为无限伸延的通讯与工作工具,更迎合玩乐需要成为游戏平台、社交工具.其设计更新颖有型,加上成功的市场推广和乔布斯的魅力,成为潮流标志.其简易界面亦夺取了大众欢心.
乔布斯的神话,在于他能抓紧上述关键,不断在新经济中创新.然而,苹果与诺基亚的兴衰,正凸显新经济中的起落无常与冷酷竞争,即使乔布斯能续领苹果,他能否不断延续神话,还是有新的後浪掩过前浪,其实不无疑问.
苹果面对的最大挑战,其实不是乔布斯的退出,而是能否继续结合功能、感性、设计、玩乐与人性化,不断创新与革命,在新经济中攻城掠地.
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路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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