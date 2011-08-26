〔港报社评〕乔布斯神话,新经济挑战--经济日报8月26日

苹果”教主”乔布斯昨宣布辞任行政总裁,外界关心其健康,亦关注苹果若失去精神领袖,还能否续领风骚.iPhone等连串电子产品革命成功,在于能抓紧新经济致胜之道,就算乔布斯继续带领苹果,能否不断延续神话亦难预料.

乔布斯辞任苹果行政总裁职务,消息震动全球,外界尤其猜测,以乔布斯的战斗性格,若非病情极为恶劣,他绝不会弃战,故这或许意味苹果将进入後乔布斯时代,而没有乔布斯的苹果,能否继续不断革新电子产品、创造潮流、带领业界,创造巨利呢?

乔布斯确是神话,他1997年重掌苹果,创造出iPod、iPhone、iPad,充分体现”创造性破坏”,以新产品颠覆整个业界,改朝换代.iPhone能君临天下,主因是乔布斯领导的苹果,能够把握新经济下的致胜关键,就是在物质供应过盛、全球竞争激烈、科技日新月异下,产品不只讲求功能,更讲感性、设计、玩乐与人性化.

例如iPhone不只有功能突破,透过下载软件成为无限伸延的通讯与工作工具,更迎合玩乐需要成为游戏平台、社交工具.其设计更新颖有型,加上成功的市场推广和乔布斯的魅力,成为潮流标志.其简易界面亦夺取了大众欢心.

乔布斯的神话,在于他能抓紧上述关键,不断在新经济中创新.然而,苹果与诺基亚的兴衰,正凸显新经济中的起落无常与冷酷竞争,即使乔布斯能续领苹果,他能否不断延续神话,还是有新的後浪掩过前浪,其实不无疑问.