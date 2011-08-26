〔中港个股〕中国远洋中期转盈为亏,因市场低迷及油价高企

* 上半年业绩转盈为亏,净亏损27.6亿元人民币

* 野村证券维持对"买入"评级,下调目标股价

* 境外子公司拟发行不超过20亿美元债券

记者 黄运涛

路透香港8月26日电----中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)上半年业绩转盈为亏,净利同比大跌181%,因国际航运市场低迷以及燃油价格长期处于高位所致,公司对下半年的展望亦难言乐观.

中国远洋(601919.SS)周四在声明中指出,截至今年6月底的上半年净利亏损27.6亿元人民币;去年中期则净赚34.5亿元人民币.

"2011年下半年,全球经济形势复杂多变......预计欧美货运需求不确定性增加,亚欧、太平洋航线等主干航线压力较大,但次干航线情况相对较好."公告称.

公告并援引相关数据称,2011年全球集装箱货运需求将增长8.1%,运力供给将增长8.6%,市场供过于求状况依然存在.

野村证券在中国远洋业绩公布前一天发布报告,维持对该股"买入"评级,但将H股目标股价由此前的10.95港元下调至5.7港元,并料中国远洋2011年和2012年将持续亏损.

"短期内,中国远洋缺乏(业绩增长的)催化剂,尤其是考虑到目前全球经济增长前景的不确定性."报告称.

香港时间9:35,中国远洋H股报4.05港元,跌3.11%,大盘恒生指数.HSI跌0.25%.

据汤森路透I/B/E/S,中国远洋公布业绩前,23位分析师对其平均目标股价约为6.7港元.

中国远洋在同一天的另一份公告中称,其境外子公司拟发行不超过20亿美元的债券,发行期限不超过10年,债券上市地为新加坡交易所或其他境外证券交易所.募集资金主要用于公司生产经营活动,包括但不限于补充流动资金、偿还银行贷款及固定资产投资支出等.

该公司本周三任命马泽华取代魏家福担任CEO(首席执行官),魏家福将继续担任董事长.

中国远洋母公司中远集团旗下还拥有中远国际(0517.HK)、中远航运(600428.SS)、造船商中远投资(COSC.SI)和全球第五大港口运营商--中远太平洋(1199.HK)等上市企业.(完)

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