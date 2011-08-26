〔中港个股〕中国远洋中期转盈为亏,因市场低迷及油价高企

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 上半年业绩转盈为亏,净亏损27.6亿元人民币
* 野村证券维持对"买入"评级,下调目标股价
* 境外子公司拟发行不超过20亿美元债券
记者 黄运涛
路透香港8月26日电----中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)上半年业绩转盈为亏,净利同比大跌181%,因国际航运市场低迷以及燃油价格长期处于高位所致,公司对下半年的展望亦难言乐观.
中国远洋(601919.SS)周四在声明中指出,截至今年6月底的上半年净利亏损27.6亿元人民币;去年中期则净赚34.5亿元人民币.
"2011年下半年,全球经济形势复杂多变......预计欧美货运需求不确定性增加,亚欧、太平洋航线等主干航线压力较大,但次干航线情况相对较好."公告称.
公告并援引相关数据称,2011年全球集装箱货运需求将增长8.1%,运力供给将增长8.6%,市场供过于求状况依然存在.
野村证券在中国远洋业绩公布前一天发布报告,维持对该股"买入"评级,但将H股目标股价由此前的10.95港元下调至5.7港元,并料中国远洋2011年和2012年将持续亏损.
"短期内,中国远洋缺乏(业绩增长的)催化剂,尤其是考虑到目前全球经济增长前景的不确定性."报告称.
香港时间9:35,中国远洋H股报4.05港元,跌3.11%,大盘恒生指数.HSI跌0.25%.
据汤森路透I/B/E/S,中国远洋公布业绩前,23位分析师对其平均目标股价约为6.7港元.
中国远洋在同一天的另一份公告中称,其境外子公司拟发行不超过20亿美元的债券,发行期限不超过10年,债券上市地为新加坡交易所或其他境外证券交易所.募集资金主要用于公司生产经营活动,包括但不限于补充流动资金、偿还银行贷款及固定资产投资支出等.
该公司本周三任命马泽华取代魏家福担任CEO(首席执行官),魏家福将继续担任董事长.
中国远洋母公司中远集团旗下还拥有中远国际(0517.HK)、中远航运(600428.SS)、造船商中远投资(COSC.SI)和全球第五大港口运营商--中远太平洋(1199.HK)等上市企业.(完)
浏览中国远洋其他新闻,请点选[1919.HK-CMN]
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)
--审校 黄凯
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选