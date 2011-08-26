〔投行观点〕摩根士丹利降中石油目标价至11港元,後者早跌逾2%後收窄

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透香港8月26日电---投行摩根士丹利的报告称,将中国石油(0857.HK)H股目标价由11.8港元下调至11港元,因盈利预估下降.
中石油(601857.SS)此前公布,上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.[ID:nCN1924545]
摩银士丹利的报告称,中石油上半年业绩逊色,并反映出高油价对其营运带来不利.该行将中石油于2011-13年的盈利预测下调2-7%,以反映出操作成本上升以及炼油亏损增加.该行调低中石油的目标价,但投资评级维持为"持股观望"(equal-weight).
中石油今早股价一度低探9.28港元,跌2.4%;香港时间10:10,跌幅收窄至0.53%,报9.46港元.大市恒生指数.HSI亦由跌转升0.68%.
大和证券亦将中石油2011-13年的盈利预测下调3-5%,目标价由9.4港元降至9港元;投资评级维持为"持有".
不过瑞银的报告称,随着油价回落,预期中石油今年下半年获利将见改善,同时获政府返还30-40亿元人民币的进口天然气增值税.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)