〔投行观点〕摩根士丹利降中石油目标价至11港元,後者早跌逾2%後收窄

路透香港8月26日电---投行摩根士丹利的报告称,将中国石油(0857.HK)H股目标价由11.8港元下调至11港元,因盈利预估下降.

中石油(601857.SS)此前公布,上半年净利同比微增1%,基本符合市场预期,炼油业务亏损扩大抵销部分上游业务获利增长.[ID:nCN1924545]

摩银士丹利的报告称,中石油上半年业绩逊色,并反映出高油价对其营运带来不利.该行将中石油于2011-13年的盈利预测下调2-7%,以反映出操作成本上升以及炼油亏损增加.该行调低中石油的目标价,但投资评级维持为"持股观望"(equal-weight).

中石油今早股价一度低探9.28港元,跌2.4%;香港时间10:10,跌幅收窄至0.53%,报9.46港元.大市恒生指数.HSI亦由跌转升0.68%.

大和证券亦将中石油2011-13年的盈利预测下调3-5%,目标价由9.4港元降至9港元;投资评级维持为"持有".

不过瑞银的报告称,随着油价回落,预期中石油今年下半年获利将见改善,同时获政府返还30-40亿元人民币的进口天然气增值税.(完)