〔表格〕国美电器2011年度中期净利按年增长30%,至12.52亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度中期
每股盈利(元) 0.074 0.064
每股股息(元) 0.022 无派息
净利 1,252 962
营业额 29,806 24,873
截止过户日期 9月28-30日
发放股息日期 10月21日或前後
注: 国美电器为中国最大家电零售商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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