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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 12:53 BJT

〔表格〕国美电器2011年度中期净利按年增长30%,至12.52亿元人民币

路透香港8月29日电---香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周一宣布,截至2011年6月30日为止的年度内,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　 　 　 　 2011年度中期 2010年度中期

每股盈利(元)　 0.074 0.064

每股股息(元)　 0.022 无派息

净利 1,252 962

营业额　 29,806 24,873

截止过户日期　 9月28-30日

发放股息日期　 10月21日或前後

注: 国美电器为中国最大家电零售商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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