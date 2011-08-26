〔表格〕中国太平保险2011年中期净利按年升两成,为7.26亿港元

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透香港8月26日电---中国太平保险控股有限公司(0966.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的上半年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(港元) 0.426 0.355
中期股息 无 无
净利 725.78 603.00
收入总额 28,762.82 27,775.42
注:中国太平为中国再保险及人寿保险公司.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。