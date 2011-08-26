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市场报道 | 2011年 8月 26日 星期五 12:28 BJT

〔表格〕中国太平保险2011年中期净利按年升两成,为7.26亿港元

路透香港8月26日电---中国太平保险控股有限公司(0966.HK)宣布,截至2011年6月30日为止的上半年度内,业绩报告如下(以每百万港元为单位):

　 　 　　 　 　 2011年度中期　 2010年度同期

每股盈利(港元)　 0.426 0.355

中期股息 　 无 无

净利 725.78 603.00

收入总额 28,762.82 27,775.42

注:中国太平为中国再保险及人寿保险公司.(完)

浏览中国太平相关新闻,请点选[0966.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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