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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 10:46 BJT

〔离岸人民币〕乐购7.25亿元三年期人民币债券息率为1.75%--销售文件

路透香港8月26日电---据路透周五获得的销售文件,环球超市运营商乐购(Tesco)(TSCO.L)已为其三年期人民币债券定价,息率为1.75%.

销售文件显示,该公司是次共发行7.25亿元人民币高级无担保债券.发行主体评级为A3/A-(穆迪/标普).

汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)和渣打(2888.HK)(STAN.L)负责是次发售.(完)

--记者 陈敏; 审校 张喜良

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