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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 12:07 BJT

〔中港个股〕中国神华能源全年经营指标可完成或"超额完成"--董事长

路透香港8月29日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,全年的经营指标将可以完成或者是"超额完成".

该公司董事长张喜武在记者会上作以上表示.

中国神华此前公布,今年上半年净利同比增长16.5%,至227.26亿元人民币,因销量和售价上升,冲淡成本上涨压力.[ID:nCN1928313]

该公司同时宣布,已启动向母公司神华集团收购若干煤炭、电力生产及销售等业务的工作,并计划以A股首次公开发行募集的资金支付.

中国神华H股周一早盘升3.55%,报35.05港元;A股则跌0.52%,报26.7元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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