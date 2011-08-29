〔中港个股〕中国神华能源全年经营指标可完成或"超额完成"--董事长

中国神华此前公布,今年上半年净利同比增长16.5%,至227.26亿元人民币,因销量和售价上升,冲淡成本上涨压力.[ID:nCN1928313]

该公司同时宣布,已启动向母公司神华集团收购若干煤炭、电力生产及销售等业务的工作,并计划以A股首次公开发行募集的资金支付.