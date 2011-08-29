〔中港个股〕中国神华能源全年经营指标可完成或"超额完成"--董事长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---按市值计全球最大煤炭生产商--中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)周一称,全年的经营指标将可以完成或者是"超额完成".
该公司董事长张喜武在记者会上作以上表示.
中国神华此前公布,今年上半年净利同比增长16.5%,至227.26亿元人民币,因销量和售价上升,冲淡成本上涨压力.[ID:nCN1928313]
该公司同时宣布,已启动向母公司神华集团收购若干煤炭、电力生产及销售等业务的工作,并计划以A股首次公开发行募集的资金支付.
中国神华H股周一早盘升3.55%,报35.05港元;A股则跌0.52%,报26.7元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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