〔香港个股〕中国太平保险称下半年国内寿险市场经营环境依然严峻

路透香港8月26日电---中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司(0966.HK)周五称,预期未来数月中国国内寿险市场的经营环境依然严峻,但由于A股市场再跌空间有限,估计明年底之前其寿险公司没有进一步补充资本的需要.

该公司稍早公布,今年上半年净利按年升两成,为7.26亿港元.[ID:nCH0076373]其中,寿险业务净利按年下跌9.5%至3.2亿港元,主要受保费收入减少以及投资回报下降影响.

中国太平副董事长宋曙光在记者会上表示,未来数月内地寿险市场的经营环境不容乐观,"目前还处于加息周期,而整个货币政策紧缩,所以对寿险业务的发展带来很大挑战."

上半年投资市场波动导致股票和债券价值"双降",主要的寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)和中国平安(2318.HK)(601628.SS)于6月末的偿付能力充足率急速下滑.中国人寿已宣布计划发行300亿元人民币次级债,而平保执行董事兼首席财务官姚波亦称其寿险公司正在考虑今年内发行次级债或由股东注资.

中国太平旗下太平人寿总精算师谭伟民称,太平人寿于3月份完成发行40亿元人民币次级债後,于6月末其偿付能力充足率达231%.他并指出,由于A股市场进一步大跌机会很低,因此预计到2012年底才要考虑补充资本来应付2013年及以後的业务发展需要.

随着近年经济及投资环境急剧转变,太平人寿的管理层正研究是否需要调整2011年年底精算评估的若干主要假设.如果将投资收益率假设上调50个基点,今年6月末之新业务价值较2010年末的增幅将达33.5%,目前的增幅则为18.8%.

分析师表示,如果中国太平提高投资收益率的假设,今年业绩肯定表现亮丽,因投资者比较注重寿险公司的新业务价值表现,即保单获利能力.

中国太平总裁吴俞霖称,更改精算评估的假设并非为了粉饰业绩,而是公司经过10年发展,业务基础更为稳固,因此考虑适当调整以便与同业看齐.太平人寿目前的投资收益率假设为4.05%,明显低于平安人寿的4.75%和中国人寿的4.85%.

中国太平于中午公布业绩後,下午一度跌5.4%;收报17.48港元,跌3.43%.(完)

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