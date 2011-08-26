〔中港个股〕中国远洋称财务状况健康,有能力应对租船合约纠纷

标题新闻：法国弃用欧元恢复使用法郎将增加法国举债成本-ECB管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛
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路透香港8月26日电----中国主要综合航运企业--中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)周五称,公司的财务状况健康,有能力应对租船合约纠纷.
该公司总裁张良在业绩发布会上并称,与船东的合约纠纷只涉及少数几条船只.
在船运市场急跌後,这家世界最大的干散货运公司正在与数位船东进行洽谈,寻求延後付款,削减租船成本.迄今为止,中国远洋至少有一艘在新加坡经营的船只因未偿债务问题而被扣留.[ID:nCN1923077]
中国远洋上半年业绩转盈为亏,净利亏损达27.6亿元人民币;去年中期则净赚34.5亿元人民币.[ID:nCH0076347](完)
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--发稿 黄运涛; 审校 张喜良
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路透约翰内斯堡2月6日 - 南非兰特周一回落，终结了四连涨走势，因部分投资者在兰特近期上涨后锁定利润，美元收复部分失地，上周美元受到疲弱的薪资报告打击。