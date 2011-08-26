〔香港房地产〕中小型住宅楼价因按揭收紧创14周低位,楼价或蕴酿调整

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透香港8月26日电---最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.16%,连续六周高位横行;但大型屋苑楼价指数创14周新低,反映银行收紧按揭对中小型楼价影响较豪宅为大.
中原城市大型屋苑领先指数(CCL Mass)最新报95.15点,按周跌0.32%;较今年6月5日的高位低2.6%.
周五公布的CCL报99.15点,较上周99.31点下跌0.16%.分区大型屋苑楼价指数方面,上周港岛区跌3%,本周轮到九龙跌1%,跌势由港岛蔓延至九龙,整体楼价可能正蕴酿调整.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,7月初银行第四度调升香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率後,CCL Mass累计1.2%,但CCL则累计升0.1%,反映收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大,对豪宅楼价影响相对较微.
该行表示,本月初全球股市急挫,以及政府以底价出售九肚山官地,将在下周公布的指数开始反映.
最新的指数是根据于8月15至21日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在8月1-7日签临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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8/21 99.15
8/14 99.31
8/7 99.53
7/31 99.11
7/24 99.00
7/17 99.08
7/10 98.89
7/3 100.29
6/26 99.23
6/19 98.73
6/12 99.70
6/5 100.72 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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