〔香港房地产〕中小型住宅楼价因按揭收紧创14周低位,楼价或蕴酿调整

路透香港8月26日电---最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.16%,连续六周高位横行;但大型屋苑楼价指数创14周新低,反映银行收紧按揭对中小型楼价影响较豪宅为大.

中原城市大型屋苑领先指数(CCL Mass)最新报95.15点,按周跌0.32%;较今年6月5日的高位低2.6%.

周五公布的CCL报99.15点,较上周99.31点下跌0.16%.分区大型屋苑楼价指数方面,上周港岛区跌3%,本周轮到九龙跌1%,跌势由港岛蔓延至九龙,整体楼价可能正蕴酿调整.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,7月初银行第四度调升香港银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率後,CCL Mass累计1.2%,但CCL则累计升0.1%,反映收紧按揭对中小型住宅楼价的影响较大,对豪宅楼价影响相对较微.

该行表示,本月初全球股市急挫,以及政府以底价出售九肚山官地,将在下周公布的指数开始反映.

最新的指数是根据于8月15至21日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在8月1-7日签临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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8/21 99.15

8/14 99.31

8/7 99.53

7/31 99.11

7/24 99.00

7/17 99.08

7/10 98.89

7/3 100.29

6/26 99.23

6/19 98.73

6/12 99.70

6/5 100.72 (完)

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