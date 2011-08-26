〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金录得21亿美元净流出--花旗

路透香港8月26日电---投资银行花旗周五发布报告称,截至本周三的一周内,新兴市场股票基金的资金流出进一步放缓,当周净流出为21亿美元.

报告称,环球新兴市场和亚洲除日本基金的资金流出放缓,但EMEA(欧洲、中东和非洲)和拉美基金的流出加速.从地区来看,CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)基金录得最大单周流出,占资产管理总值的1.7%.

报告并称,在亚洲除日本地区,资金流出广泛出现于地区和国家基金.除印尼基金录得轻微资金流入外,所有该地区的基金都录得流资金出.

此外,在亚洲除日本基金中,7月现金比重(1.8%)仍低于历史平均水平(2.5%).市场在8月初的市场抛售应该使得当月的现金比重已经高于平均水平,以满足潜在的赎回.(完)