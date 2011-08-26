〔香港经济〕7月访港旅客创新高,内地及东南亚市场表现强劲--旅发局

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透香港8月26日电---香港旅游发展局周五公布,7月份的访港旅客人次创出有纪录以来最高的一个月,按年增加22.4%,受惠内地及东南亚旅客持续增长.
7月份访港旅客达384万人次.其中内地旅客占267万人次,按年升33.1%,亦为有纪录以来最多内地访港旅客的一个月;当中个人游旅客占三份之二.
旅发局的新闻稿称,今年首七个月的访港旅客增15.9%,至逾2,317万人次.
各短途市场中,以南韩的表现最为突出,访港旅客接近9万人次,按年升17.9%.东南亚市场的访港旅客数字亦录得8.4%的升幅,超过25万人次.
台湾市场表现亦不俗,消费较高的过夜旅客有一成以上的增长,逾9万人次.
至于欧美市场的访港旅客微跌0.4%.但属新兴市场的俄罗斯继续有良好表现,增长52.5%.
在本地消费气氛维持良好,及访港旅游业蓬勃的带动下,香港6月份的零售销售货值及数量分别录得28.8%及22.2%的按年增长.[ID:nCH0070909](完)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)