〔香港经济〕7月访港旅客创新高,内地及东南亚市场表现强劲--旅发局

路透香港8月26日电---香港旅游发展局周五公布,7月份的访港旅客人次创出有纪录以来最高的一个月,按年增加22.4%,受惠内地及东南亚旅客持续增长.

7月份访港旅客达384万人次.其中内地旅客占267万人次,按年升33.1%,亦为有纪录以来最多内地访港旅客的一个月;当中个人游旅客占三份之二.

旅发局的新闻稿称,今年首七个月的访港旅客增15.9%,至逾2,317万人次.

各短途市场中,以南韩的表现最为突出,访港旅客接近9万人次,按年升17.9%.东南亚市场的访港旅客数字亦录得8.4%的升幅,超过25万人次.

台湾市场表现亦不俗,消费较高的过夜旅客有一成以上的增长,逾9万人次.

至于欧美市场的访港旅客微跌0.4%.但属新兴市场的俄罗斯继续有良好表现,增长52.5%.

在本地消费气氛维持良好,及访港旅游业蓬勃的带动下,香港6月份的零售销售货值及数量分别录得28.8%及22.2%的按年增长.[ID:nCH0070909](完)