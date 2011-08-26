〔中港个股〕海螺水泥收购广西和陜西两水泥项目,涉资逾6亿元人民币

金属期市：期铜上涨，因供应忧虑盖过中国上调利率举措的影响
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
路透香港8月26日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周五宣布,董事会已批准了公司收购广西和陜西两家水泥公司,涉及总代价逾6.1亿元人民币.
公司的声明称,拟收购的两家水泥厂,其中一家为广西四合公司的80%股权,作价1.648亿元,该厂拥有1条日产4,000吨新型乾法熟料生产线、年产240万吨的水泥粉磨系统、9兆瓦余热发电机组.
另一家拟收购的为陜西众喜水泥(集团)旗下四家相关公司,转让款约为4.49亿元,总的熟料年产能约为720万吨,水泥年产能约为900万吨.
海螺水泥表示,完成收购後,将进一步提高公司在陜西区域的市占率,增强在该区域的竞争力.
今年上半年,海螺水泥共实现水泥和熟料合计净销量7,084万吨,同比增长12.8%.[ID:nCH0073729]
海螺水泥H股收低4.34%,报29.75港元,过去一个月累计下跌逾两成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
路透伦敦2月6日 - 铜价周一上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。
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路透2月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 36 55 - - * 3月 23 88 309.2 3 * 4月 93 242 307.2 25 * 5月 329 1,163 304.2 149 * 6月 1,969 3,121 300.5 468 * 7月 6,571 11,515 300 2,833 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)