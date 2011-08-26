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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 18:02 BJT

〔中港个股〕海螺水泥收购广西和陜西两水泥项目,涉资逾6亿元人民币

路透香港8月26日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周五宣布,董事会已批准了公司收购广西和陜西两家水泥公司,涉及总代价逾6.1亿元人民币.

公司的声明称,拟收购的两家水泥厂,其中一家为广西四合公司的80%股权,作价1.648亿元,该厂拥有1条日产4,000吨新型乾法熟料生产线、年产240万吨的水泥粉磨系统、9兆瓦余热发电机组.

另一家拟收购的为陜西众喜水泥(集团)旗下四家相关公司,转让款约为4.49亿元,总的熟料年产能约为720万吨,水泥年产能约为900万吨.

海螺水泥表示,完成收购後,将进一步提高公司在陜西区域的市占率,增强在该区域的竞争力.

今年上半年,海螺水泥共实现水泥和熟料合计净销量7,084万吨,同比增长12.8%.[ID:nCH0073729]

海螺水泥H股收低4.34%,报29.75港元,过去一个月累计下跌逾两成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进

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