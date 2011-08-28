版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 07:54 BJT

〔表格〕中国大唐发电中期净利按年增2.2%,至9.32亿元人民币

路透香港8月29日电---中国大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)公布,截至2011年6月30日止三个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年中期 2010年同期

每股收益(元) 0.0747 0.0757

净利 931.66 911.88

营业收入 33,322 28,946

注:大唐国际发电为中国主要发电商.(完)

浏览大唐发电其他新闻,请点选[0991.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here)

--记者 黄运涛/李珊珊; 审校 乔艳红

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐