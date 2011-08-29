〔表格〕中国重汽(香港)上半年净利按年增18.3%,为9.94亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月29日电---中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)公布,截至2011年6月30日为止六个月的中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年期中期
每股盈利(元人民币) 0.36 0.34
每股股息(港元) 无 无
净利 993.96 839.62
营业额 21,938.93 22,247.76
注:中国重汽(香港)为重型卡车及发动机的制造商.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。