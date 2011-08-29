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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:06 BJT

〔表格〕中国重汽(香港)上半年净利按年增18.3%,为9.94亿元人民币

路透香港8月29日电---中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)公布,截至2011年6月30日为止六个月的中期业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年期中期

每股盈利(元人民币) 0.36 0.34

每股股息(港元) 无 无

净利 993.96 839.62

营业额　 21,938.93 22,247.76

注:中国重汽(香港)为重型卡车及发动机的制造商.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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