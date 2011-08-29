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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月29日

路透香港8月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7952港元HKD=)

美股道琼工业指数上周五收高134.72点或1.21%,报11,284.54点,为逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)

主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 187.760 0.79 52080 14.636 1.64

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.850 -0.06 94203 5.254 -0.11

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.350 -0.49 434543 78.498 0.90

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.650 0.00 196780 19.566 2.01

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.270 -0.29 100284 9.375 2.24

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.190 1.06 49574 7.108 1.26

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.460 -0.62 853240 64.638 -0.63

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.950 0.35 33651 4.985 1.12

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.840 0.00 866966 15.466 1.88

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.300 -1.50 257731 20.501 3.65

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.200 0.00 69011 3.547 -0.09

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.720 -1.92 24905 5.413 2.32

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.000 1.18 8443 1.871 -48.03

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.600 2.77 26091 0.405 1.34

--整理 李珊珊

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