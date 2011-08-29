《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月29日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股上周五收市价的比较.(1美元=7.7952港元HKD=)
美股道琼工业指数上周五收高134.72点或1.21%,报11,284.54点,为逾一个月来首次周度上扬,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)
主席贝南克的讲话提升了美联储将在9月会议上推出更多经济刺激举措的希望.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 187.760 0.79 52080 14.636 1.64
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 16.850 -0.06 94203 5.254 -0.11
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.350 -0.49 434543 78.498 0.90
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 37.650 0.00 196780 19.566 2.01
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 120.270 -0.29 100284 9.375 2.24
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 91.190 1.06 49574 7.108 1.26
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.460 -0.62 853240 64.638 -0.63
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 63.950 0.35 33651 4.985 1.12
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.840 0.00 866966 15.466 1.88
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 26.300 -1.50 257731 20.501 3.65
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 18.200 0.00 69011 3.547 -0.09
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.720 -1.92 24905 5.413 2.32
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.000 1.18 8443 1.871 -48.03
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.600 2.77 26091 0.405 1.34
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。