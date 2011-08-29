《香港报摘》--经济日报8月29日

* 要闻版头条:

--美联储对于是否推出第三轮量化宽松措施未置可否,众多不明朗因素未除,又传美国银行(BAC.N)要沽建行(0939.HK)(601939.SS),加上明日期指结算,料大盘波动增加,气氛仍审慎.

* 其他:

--经过早前一轮恐慌性抛售後,大幅减价的笋盘(便宜楼盘)陆续被吸纳,看楼客虽多,但成交量仍回落.十大屋苑过去两日成交量较上周减少逾两成.

--港股交易所买卖基金(ETF)有望今年内在上海及深圳挂牌,市场关注当局会批准多少额度予基金买港股.消息人士指,目作为港股ETF试点的华夏及易方达,均只需使用原有的合格境内机构投资者(QDII)额度,毌须申请新额度.

---熔盛重工(1101.HK)中期纯利净升6.4倍至12.2亿元人民币.行政总裁陈强指出,接获67.5亿美元定单,基本上已为今年至2013年锁定收入,有信心下半年业务持续增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.