《香港报摘》--信报8月29日

* 要闻版头条:

--美联储成功地把市场对于第三轮量化宽松的憧憬推迟至9月,港股将维持目前"有反弹无大升"的格局,恒生指数.HSI料在19,000-20,500点间.

* 其他:

--证监会主席方正称"信贷评级机构发表个别上市公司的分析报告,我们会研究是否要求他们多领取'就证券提供意见'(第四类)牌照".此言论显示香港将收紧评级机构的监管.

--方正同时表示,为防欧资大行出问题,累及香港分支机构.证监已加强对巡查高危险的金融机构,每天都与这些金融机构及对冲基金沟通.

--橙天嘉禾(1132.HK)与美国Legendary(传奇影业)订立和解协议,由橙天向後者授回Legendary 3.3%股权.Legendary除向橙天支付2,500万美元收购费用外,还将支付500万美元"分手费".

--国开行[CHDB.UL]传将透过金管局的债务工具中央结算系统(CMU)平台发债.市场人士认为,竞价投标方式好处是简单,优质的发债机构发债成本或会进一步降低.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.