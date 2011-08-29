〔港报财经评论〕欧罗有力突破阻力--信报8月27日

欧罗有力突破阻力 /苏子

欧罗兑美元自本月11日低见1.41後便再次转强,并在不足三个交易天时间自上述低位反弹至1.4477高位.不过,当汇价触及上述高位後便乏力再升,随後汇价即使略为突破此阻力,亦只不过是假突破而已,最近七个交易天,欧罗兑美元主要在1.4250-1.45区域内横行上落,波幅只有200多点子而已,汇价连续多个交易日呈现如此窄幅的横行上落情况,的确有点不甚寻常.目前欧罗兑美元的100天SMA处于1.4365水平,此价位正处于汇价近日的横行上落区里,再配合于100天SMA的斜率已由早前的上升变为横行,这反映欧罗兑美元最近5个月来的走势主要在1.4365水平上下反覆争持,目前汇价正处于最近5个月来的反覆区的中轴水平附近,基本上并没有明确方向可言.

然而,欧罗兑美元经过如此长时间的横行上落闷局後,最终也需要往某个方向作出重大突破的,倘若以基本面来看,推动汇价作出某个方向重大突破的力量、息差因素及预期息口周期的变化,肯定是首要考虑的关键因素.由于联储局主席贝南奇已表明在2013年中前将继续保持目前的超低利率水平,加上美国经济有陷入双底衰退的危机,令市场倾向联储局或被迫启动新一轮QE救市措施.与此同时,欧洲央行今年内已两度把基准利率提高,目前利率正处于1.5厘,为两年多来的高位,并远高于美国的似有若无,而欧洲央行加息的目的便是要藉此压抑持续高于央行目标的通胀率,加上央行总裁特里谢亦已暗示,年底前仍有可能进一步收紧货币政策,故美国与欧罗区的息差已有明显的距离,加上欧洲央行的加息周期仍未完结,因此欧罗兑美元最终向上作出重大突破的机会的确高于一切.

目前欧罗兑美元之所以一直以全无方向的上落市模式运行,主因与欧债危机一直挥之不去,而正正因为欧债危机予市场感到仍然没完没了,故使市场上的大量閒资不敢贸然买入欧罗,结果令欧罗兑美元未能受惠于息差优势及欧罗区的加息周期仍未完结的利好因素.不过,若然联储局真的启动新一轮QE救市措施以阻止美国经济陷入双底衰退,相信市场炒作欧罗区的通胀情况只会继续恶化下去,欧洲央行下半年或会有多于一次的加息机会,结果自然会迫使欧罗兑美元即使在欧债危机仍未获得解决的大前提下,仍会向上作出终极突破.只要昨晚联储局主席在Jackson Hole的会议上暗示会推出新一轮QE救市措施,欧罗兑美元应可趁机向上作出重大突破.目前欧罗兑美元的短期重要阻力位为20天保历加通道的1.4520阻力及上月27日的1.4536高位阻力,一旦汇价成功升越上述的短期重要阻力,料上月4日所造的1.4578高位应不难突破,破位後将继续朝着6月份的1.4696高位迈进.(P24)