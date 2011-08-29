〔港报财经评论〕黄金牛市料未终结--经济日报8月27日

黄金牛市料未终结 /林瑞芬

继二、三线股业绩陆续曝光,终于破解个别股份急跌之谜,说到底,股市是讲金不讲心,部分醒目投资者早已争相减持扔货,套现为上.且看李宁(2331.HK)上半年中期纯利跌49.5%至2.9亿港元,而中国动向(3818.HK)上半年中期纯利2.25亿港元,按年大跌71.4%.大家应知为何春江鸭对相关股份扔得那麽狠,李宁股价由去年20多港元跌到今年连10港元都没,昨收报9港元,再次印证与股票谈恋爱,错爱的後果可以很严重.又例如高盛之前表示错误计算收入预测的兴达(1899.HK),现在看公司上半年中期盈利2.51亿元人民币,较去年同期减少47.3%,试想当时高估兴达又很快改错的那位分析员,若当时不改错,跟风的股民损失何等惨重.兴达昨例牌要跌8.86%,收报3.91港元.

经济陷于滞胀甚至衰退时,图在股票市场获厚利实属有点奢望.法国、意大利和西班牙股市监管机构决定延长临时的卖空禁令,西班牙和意大利两国声称,将延长卖空禁令直到9月30日,法国官员则表态可能将卖空禁令延长至11月11日.此举旨在减低市场的波动性,从较早前欧洲股市在作出卖空禁令後跌势又真的略为喘定反映,沽空禁令都有少许成效.尤其9月份为欧债到期高峰,然而,看淡的投资者会否就此罢休,还视乎解决欧债变化而定.延长卖空禁令实为旁门左道之法,不从根本解决欧债问题,禁止沽空只是治标不治本,何况欧盟各国各自有本身问题,且不排除各怀鬼胎,解决欧债能否达成共赢结果,真是问过德法最高决策者至知.

金价今周明显受阻于高位近1,900美元,终止七周升市,然而,这是否牛市的终结?个人认为不是.金市暂呈超买的回吐,属技术因素居多,就全球通胀的威胁还大,美国实行债务货币化,通胀诱因仍强.因此,金价在今浪下调後,相信仍有力冲高,今浪调整,若能在1,400-1,500美元左右觅得支持,下次应可穿越2,000美元,可考虑搭顺风车,要买就不宜买金股了.且见金股都追不到金价,金价屡创新高,但金股又有哪只可创新高？直接地买SPDR金ETF(2840.HK),止蚀以金价失守1,300美元为参考.(010)