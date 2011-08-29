〔港报社评〕派钱应设法便利中国内地养老港人--文汇报8月29日

市民期待已久的”港府派6,000港元计划”,昨日开始接受约100万名65岁或以上长者登记,参与计划的银行和邮局都在周日”加班”,增派人手和提早营业接收申请表.在所有的申领者中,老人是最困难的一群.港府有必要做好协调工作,避免混乱情况出现.港府还应为居住在中国内地的退休港人提供便利,例如由”驻粤办”在中国统筹申请或与中国内地指定银行合作发放等,以减省其舟车劳顿之苦.同时,执法部门也要严厉打击不法之徒及院舍冒领及挪用等情况,确保长者能受惠纾困措施.

在目前通胀炽热的环境下,6,000港元对基层市民及长者不啻是”及时雨”,首日有近15万人提交申请表,可见市民对于派钱都是”先取而後快”.港府按年龄划分多个申请时间,目的是避免市民过分集中在某一时段申请造成混乱.而在各个年龄层中,处理首批即是65岁或以上人士组别的难度最大,原因是不少长者都不懂填写申请表,更遑论在网上申请,加上部分人不良于行,在过程中可能出现各种问题.因此,港府须加强监察协调,确保首阶段的申请工作能够顺利完成.

应看到的是,居住在中国内地的香港老人,正是最需要施以援手的一群.港府必须尽力协助他们,一方面应委派”驻粤办”统筹中国内地港人的申请,甚至可考虑由”驻粤办”接受申请表再一并带回香港处理;另方面可与中国有关部门联系,研究通过内地的指定银行处理有关申请及派发安排,便利中国内地港人.(A06)