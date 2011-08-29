《香港报摘》--其他报纸重要消息8月29日

* 明报

--浙江省台州市成为首个按住建部要求,推出楼市限购措施的新增二三线城市.北京中原地产市场研究总监张大伟估计,最终要限购的二、三线城市至少有20多个.

--中国天然芒硝生产商中国旭光高新材料集团(0067.HK)公布,今年上半年收入同比增1.2倍至22.36亿元人民币,盈利按年亦升1.2倍至7.93亿元人民币,略逊市场预期.

* 苹果日报

--中国湖南有色金属股份有限公司2626.HK公布,截至6月底止中期业绩亏转盈,期内纯利1.71亿元人民币;.期内营业额增24.01%至119.87亿元人民币,主因有色金属矿区板块的除销售税及附加费前营业额上升81.86%.

--绿城中国(3900.HK)公布,截至6月底止中期纯利8.92亿元人民币,按年增长1.69倍.公司的负债情况依然令人关注,净资本负债率较去年底升31.2个百分点至163.2%.

* 星岛日报

--中国减肥茶生产商碧生源控股有限公司(0926.HK)首席财务官钱昆表示,近期已对检验和安全中心进行升级,以扩大内地市场份额,希望未来能保持今年上半年39%的增长速度,暂时未曾考虑扩展海外市场,主力把内地市场规模扩大.

--证监会主席方正表示,正密切监察欧债危机对本港金融市场的影响,确保没有系统性风险.由于本港最活跃的窝轮及牛熊证发行商多为欧资行,方正表示证监会有不时派员了解在港欧资投行的运作情况,以评估它们的风险水平.

--消息人士指,恒生银行(0011.HK)将把全行人数控制在6月底的数字.主要受影响为8个後勤支援部门,部分组别已获知会今年底、明年初需削减职位,现时若有人手流失便会冻结该职位.

* 东方日报

--曾考虑“双币双股”集资的周大福珠宝,消息指最快9月提交上市申请,初步考虑只会以港元集资.周大福发言人表示不作评论.

--消息透露,为促进人民币股份发展及增加企业考虑的弹性企业可以不用在提交上市申请(A1表格)时落实以人民币集资,最迟可在通过上市聆讯後,进行上市推介前才落实是否采用人民币集资.

--消息人士指,金融管理局本月初陆续向银行表示,注意到一些银行的资产负债表内,以人民币计价的银行承兑汇票(banker's acceptances)及汇票,以美元或港元入帐,但当局指,有关业务应根据计价的基础货币项目入帐.

--汇银家电(1280.HK)主席兼行政总裁曹宽平表示,上半年毛利下跌,主要是由于批量分销业务的比重大幅上升.曹宽平指出,下半年将再新增10家自营店,期望年底自营店的数目可以达至70家.

* 文汇报

--根据土地注册处数据所得,8月首25天全港共录6,140宗楼宇买卖登记(数字主要反映7月份的楼市实际状况),涉及成交金额348.48亿港元,分别按月下跌1%及6%.

* 大公报

--霸王国际(1338.HK)受去年7月二恶烷事件影响,今年上半年营业额急跌52.7%至4.4亿元人民币,加上存货成本减值损失金额大增至7,450万元人民币,集团中期纯利盈转亏.由去年上半年的录得盈利1.47亿元人民币,变为录得2.95亿元人民币亏损.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.