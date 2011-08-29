〔港报社评〕利比亚革而不新部落割据隐乱局--明报8月29日

利比亚局势在一度扑朔迷离之後,反政府军如今似是占了上风,声称已有95%国土在手;卡扎菲则是负隅顽抗,多次发表录音讲话表示绝不退让,还指摘反对派是老鼠.可是卡扎菲至今仍未现身,这令国际社会觉得他已是强弩之末;退一步说,他就是组织游击队对抗反政府军,但客观形势已经由一国之主变成打游击伺机光复河山的流亡领袖.法国眼看大势已定,宣布在9月1日举行利比亚国际会议,一场类似2003年伊拉克战後的利益再分配游戏,即将展开.

稳住人心属首务,新的政变或再来.对于利比亚来说,目前的局势也许是另一场乱局的前奏,不论是反政府军上台,抑或是卡扎菲靠嫡系卫队保住政权,这个北非油国,大规模改革、稳住人心是首要任务,否则的话,新的政变可能就在不远处谋定後动,准备再来.利比亚面对的是短中长期重建,涉及的是当地传统政治、经济及社会结构的变革,于利比亚人民长远福祉来说都是必需的.然而,一旦确认卡扎菲倒台,过渡政府最急切的任务,不是马上推倒所有旧有政治和社会结构,而是如何避免重蹈2003年伊拉克面对的覆辙,才是目下最急于筹划的目标——建设一个具有权威性的政治架构管治国家.

利比亚和伊拉克的命运有同有异,同的是长期执政的卡扎菲和萨达姆都遭到武力推翻,异的是伊拉克在强人去後面对的是权力真空,利比亚面对的则是军阀割据,部落都拥有武装力量,新生的政权在夹缝之间成长,生命力脆弱,这是利比亚反对派在逐走卡扎菲的狂喜中的最大隐忧.(A04)