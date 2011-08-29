〔港报社评〕惜龟减弃,免放生变杀生--星岛日报8月29日

有公园、屋苑和医院的水池近来成为市民放生乌龟的热点,出现龟满之患,更形成龟格斗场,乌龟又病又伤.本来放生积德,却令这些生物承受更大痛苦.市民放生乌龟的原因,有的如遗弃其他宠物一样,有的则涉及民间信仰习俗.市民饲养和餽赠宠物前要三思,港府和保育动物组织,可考虑安排一套高效率的放生回收系统.

买龟前三思饲养考恒心.乌龟有平有贵,适合各阶层口味.陆龟每只售价数百至数千港元,自养之外又可送礼.水龟最廉宜的是10港元两只,家长买给小朋友最实惠.和其他宠物一样,乌龟也面对”始养终弃”的难题.陆龟由于值钱,有二手市场.水龟却往往被遗弃,不少人以为较”人道”的做法,是在公园水池放生,让其在自然环境中”颐养天年”,实际却是放其入弱肉强食的生态中自生自灭,甚至放生变杀生.

池内残酷求生伤病纍纍.可是,鱼池是残酷的物竞天择场地.市民流行饲养的巴西红耳龟,在家中好食好住,温驯得很,到了鱼池弱肉强食,就会显出求生攻击性.至于病龟,生存竞争力弱,饱受攻击之馀,所带病菌传染给池内其他生物,扰乱生态.

池里的乌龟有如街上的流浪猫狗,要减少这类生灵痛苦,一个源头是加强饲养宠物责任感的宣传教育.买龟送礼,要衡量收礼物的人有没有这份恒心.针对遗弃乌龟的问题,尤其是放生积德的需要,港府、保育动物组织和业界,宜设计一套拯救、回收、循环的机制,透过领养或转售,让乌龟能够找到新的归宿.(A06)