〔中港个股〕大唐发电拟注资蒙冀铁路18亿元,支持张唐铁路项目建设

路透香港8月29日电---中国主要发电商--大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)称,同意向蒙冀铁路公司注资18亿元人民币,作为後者建设张唐铁路项目的资金.

大唐发电周日晚的公告称,该公司与蒙冀铁路公司各股东方,同意按各自的持股比例,向蒙冀铁路公司以现金方式分期增资共200亿元.增资完成後,大唐发电仍将持有蒙冀铁路公司9%的股份.

公告并称,大唐发电的出资额为18亿元,其中于2011年度计划注资金额为5.4亿元.

张唐铁路起自张家口市的孔家庄,向东至承德西部後折向南经唐山西部至煤炭运输港口曹妃甸港,全长524.98公里;估算总投资约400亿元,资本金占总投资50%,其馀建设资金由项目公司融资解决.

大唐发电周日晚并公布,今年上半年净利按年增2.2%,至9.32亿元.

大唐发电H股周一早盘报2.09港元,涨0.97%.(完)

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