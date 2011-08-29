〔香港个股〕俄铝称未知悉合作夥伴出售持股之事

路透香港8月29日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一表示,称未知悉合作夥伴出售其俄铝持股之事,并尚未考虑NORILSK(GMKN.MM)回购股份的要约.

一公司管理层在业绩发布後记者会上作上述表示.

俄罗斯大型金属企业--Norilsk Nickel早前称,将会以约87.5亿美元的代价,向俄铝提出回购其持有Norilsk Nickel的15%股份,以解决长久以来股东之间的纷争.[ID:nLDE77I082]

俄铝稍早公告,第二季净利按年减少七成至3.39亿美元,去年同期为为11.18亿美元,较路透综合八名分析师平均预测的4.7亿美元为低.受累油价及美元相对于地方货币的疲软,引致原材料价格上涨,推动整个铝行业的生产成本上升.

公司其上半年净利为10.85亿美元,按年跌20.5%,与市场预期的10.9亿美元相符.[ID:nCH0076607].(完)

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