〔港股业绩〕中信资源上半年净利同比增1.3倍,股价早盘初段微涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月29日电---中信集团旗下的中信资源(1205.HK)称,今年上半年净利同比大增1.3倍,主要得益于石油和煤的售价上升以及减持澳洲Codrilla项目权益所得收益;其股份早盘初段微涨.
该公司周日晚的公告显示,2011年1-6月的净利为3.93亿港元,去年同期为1.68亿港元;每股基本盈利6.17港仙,不派发中期股息.
期内,受实现油价上升带动,原油业务的经营溢利同比增长62%,至4.67亿港元.而煤业务的经营溢利亦大增3.4倍至3.18亿港元.同期电解铝业务利润大减97%.
中信资源总经理兼行政总裁曾晨在公告中称,由于主权债务忧虑、新兴市场的通胀压力、自然灾害和地缘政治等因素引致的风险仍持续窒碍全球经济复苏的步伐,环球金融市场短期内仍可能较动荡不稳.
"本集团凭藉较灵活的财务状况和强劲的业务增长,已作好充分准备迎接这些挑战."曾晨称.
该公司于上半年完成25亿港元供股集资後,财务状况得到改善.于6月末其净负债比率进一步降至35.3%,去年底为49.7%.债务总额中,18.9亿港元须在一年内偿还,而大部分属定期续期性质.
中信资源周一早盘初段涨0.86%,报1.17港元;大市恒生指数.HSI则升1.16%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。