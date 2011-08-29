《香港重要政经日程》--8月29日-8月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
* 8月29日(一)
--11:00 中渝置地(1224.HK)上半年业绩记者会.
--11:00 海隆控股(1623.HK)上半年业绩记者会.
--11:00 中海石油化学(3983.HK)上半年业绩记者会.
--11:15 中国太保(2601.HK)上半年业绩记者会.
--11:30 中国神华(1088.HK)上半年业绩记者会.
--11:30 六福集团(0590.HK)股东周年大会.
--11:30 新奥能源(2688.HK)上半年业绩记者会.
--12:00 建业地产(0832.HK)上半年业绩记者会.
--13:15 邓普顿新兴市场行政主席墨比尔斯(Mark Mobius)在外国记者俱乐部就新兴市场状况发表看法.
--14:15 普华永道发布2011年中国外资基金管理公司调查报告.
--15:30 国美电器(0493.HK)上半年业绩记者会.
--16:15 恒生银行新指数记者会.
--16:30 香港7月零售销售额数据.
-- 中信银行(0998.HK)公布上半年业绩.
-- 中国东方航空(0670.HK)公布上半年业绩.
-- 中国中铁(0390.HK)公布上半年业绩.
-- 富士康国际(2038.HK)公布上半年业绩.
-- 国美电器(0493.HK)公布上半年业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布上半年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布上半年业绩.
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*8月30日(二)
--10:30 三一国际(0631.HK)上半年业绩记者会.
--11:30 大成糖业(3889.HK)上半年业绩记者会.
--11:30 安莉芳控股(1388.HK)中期业绩发布会.
--14:30 招商局国际(0144.HK)上半年业绩记者会.
--15:00 恒安集团(1044.HK)上半年业绩记者会.
-- 中国粮油控股(0606.HK)公布上半年业绩.
-- 中国交通建设(1800.HK)公布上半年业绩.
-- 蒙牛乳业(2319.HK)公布上半年业绩.
-- 招商银行(3968.HK)公布上半年业绩.
-- 中材股份(1893.HK)公布上半年业绩.
-- 东风集团(0489.HK)公布上半年业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布上半年业绩.
-- 国浩集团(0053.HK)公布年度业绩.
-- 中国中冶(1618.HK)公布上半年业绩.
-- 米兰站(1150.HK)公布上半年业绩.
-- 铭源医疗(0233.HK)公布上半年业绩.
-- 中兴通讯(0763.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。