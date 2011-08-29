〔港股业绩〕俄铝第二季净利按年下滑七成逊预期,看好市场(更新版)

(新增细节)

* 第二季净利大跌七成,逊预期

* 看好市场需求上升,铝价获支持

* 尚未考虑Norilsk Nickel提出的87.5亿美元股份回购建议

路透香港8月29日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)第二季净利按年减少七成,逊市场预期.成本上扬以及若干非现金项目的负面影响,抵销了铝价上扬和产量增长的利好.

俄铝周一公布中期业绩指出,受累油价及美元相对于地方货币的疲软,引致原材料价格上涨,推动整个铝行业的生产成本上升.但公司管理层指出,消费市场对铝的需求不断增加,以及铝的成本通胀(包括原材料、能源及劳动力),铝的价格进一步获得支持.

于4-6月第二季,俄铝的净利为3.39亿美元,去年同期为11.18亿美元,较路透综合八名分析师平均预测的4.7亿美元为低.其上半年净利为10.85亿美元,按年跌20.5%,与市场预期的10.9亿美元相符.

俄铝表示,盈利下滑的原因为若干非现金项目所致,主要是为重组债务的实际利息开支增加及分占Norilsk Nickel(GMKN.MM)业绩的净额减少.

该公司预计,伦敦金属交易所(LME)铝价于今年馀下时间将保持在每吨2,500-2,600美元范围内.成本压力将继续支撑价格在这个范围的上限.至于市场对铝价回升的期望及氧化铝成本上涨,均会使氧化铝价格于今年下半年回升至每吨400美元以上.

三个月期铝MAL3=LX上周五收涨17美元,报每吨2,378美元.

据该公司内部预期,2011年对铝的强劲需求仍会持续,将增长13%至4,600万吨,受中国、巴西、印度及俄罗斯等新兴市场的推动.中国相关需求总量预测为1,900万吨,预料铝消耗同比增长15%.

**尚未考虑Norilsk Nickel股份回购要约**

此外,俄铝表示,董事会于8月24日接获Norilsk Nickel的建议,以每股作价306美元收购由俄铝持有15%的Norilsk Nickel普通股,总代价约87.5亿美元.但俄铝表示,目前尚未考虑该回购股份的要约.

不过,俄铝表示,由于在综合上半年财务报表时,仍未能获取Norilsk Nickel期内的财务资料,因此只能根据後者所报告的公开资料估计俄铝摊占的溢利.因此,核数师ZAO KPMG对俄铝上半年的中期业绩提出保留结论.ZAO KPMG表示,倘其能够完成有关联营公司权益的审阅程序,或可能需要对俄铝的综合中期财务资料作出调整.

俄铝表示,公司上半年的铝总产量达202.3万吨,按年小幅上升约1%;但增值产品分占的产量达致纪录高位,占上半年铝总产量37%,去年同期占29%.至于期内氧化铝总产量为402.5万吨,按年升约8%.

周一早盘初段,俄铝股价最多曾逆市下跌2.75%,香港时间09:54跌1.88%,报7.85港元.

俄铝的竞争对手中国铝业(2600.HK)(601600.SS)稍早公布,上半年的净利按年下滑22%,逊市场预期,受财务费用增加等拖累.[ID:nCN1928253]至于美国铝业(AA.N)上月中公布第二季净利大增近1.4倍,因铝价及氧化铝价格上升带动.[ID:nCN8473331].(完)

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