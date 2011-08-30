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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 12:53 BJT

〔表格〕中粮控股2011中期净利按年增21%,为16亿港元

路透香港8月30日电---中国粮油控股有限公司(0606.HK)周二宣布,截至2011年6月30日止六个月业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度中期

每股盈利(港元) 0.397 0.343

中期股息(港元) 0.079 0.066

净利 1,602.49 1,324.35

营业额 33,602.11 22,686.52

截止过户日期 9月15-16日

发放股息日期 10月6日 (P.28)

注:中粮控股为中国大型综合农产品及食品加工企业.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 林高丽

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