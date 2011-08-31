〔中港个股〕上海石化称炼油业务7、8月转亏,下半年或维持亏损

路透香港8月31日电---中国石化(0386.HK)(600028.SS)子公司--上海石化(0338.HK)(600688.SS)周三称,今年上半年的炼油业务录得微利,然而国内成品油价没有跟随原油价格上调,导致7、8月份录得亏损.

上海石化副董事长兼总经理王治卿在记者会上并称,"由于国际油价仍在高位运行,按照目前国内成品油价来看,今年下半年炼油板块有可能维持亏损状态."

这家专注于炼油和化工业务的公司此前公布,今年上半年净利同比下跌5.8%,至14.26亿元人民币,优于投行花旗、Jefferies等的预期,主要由于化工业务利润大增1.2倍至刷新纪录的14.52亿元,而炼油板块仍录得1.45亿元利润.

同期中国石化的炼油亏损122亿元,不过公司对于下半年的炼油业务还是"比较乐观",因相信中国政府将加快国内成品油定价机制改革.[ID:nCH0076789]

元大证券此前的报告称,对于上海石化下半年获利持乐观看法,因化工业务毛利保持良好水平,而炼油业务或受惠于原油价格走软.

上海石化主要依靠进口原油进行加工,而进口原油至加工一般相隔1-2.5个月,故7、8月份的炼油亏损在某程度上是在反映第二季较高的国际油价.

布兰特原油期货LCOc1在8月初美国债务危机一度挫至98.74美元,现时回升至113美元上方.

上海石化H股周三收涨3.95%,报3.16港元;过去一个月累计跌6.5%.(完)

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