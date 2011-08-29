〔香港数据〕7月零售销售值按年升29.1%,受惠本地和旅客消费畅旺

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---香港政府周一公布,7月份零售业总销货值按年升29.1%,总销货数量则按年增长22.4%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.
政府发言人在新闻稿中并表示,本地消费气氛在收入情况改善下应大致维持正面,加上访港旅游业蓬勃,将继续对零售业务有利.
下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):
销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动
2011年7月 +29.1* +22.4*
6月 +28.8^ +22.2^
5月 +27.8 +21.1
4月 +27.8 +22.1
3月 +26.2 +20.2
2月 +8.5 +5.0
1月 +28.1 +23.6
2010年12月 +18.6 +16.0
11月 +18.1 +15.4
10月 +21.8 +19.7
9月 +17.2 +15.8
8月 +17.1 +14.9
7月 +19.2 +16.2
注: * 初步数据
^ 经修订 (完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
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