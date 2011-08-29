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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 16:39 BJT

〔香港数据〕7月零售销售值按年升29.1%,受惠本地和旅客消费畅旺

路透香港8月29日电---香港政府周一公布,7月份零售业总销货值按年升29.1%,总销货数量则按年增长22.4%,受惠于本地消费需求和旅客消费畅旺.

政府发言人在新闻稿中并表示,本地消费气氛在收入情况改善下应大致维持正面,加上访港旅游业蓬勃,将继续对零售业务有利.

下表为香港近期的零售销售活动状况(单位:%):

销售值按年百分比变动 销售量按年百分比变动

2011年7月 +29.1* +22.4*

6月 +28.8^ +22.2^

5月 +27.8 +21.1

4月 +27.8 +22.1

3月 +26.2 +20.2

2月 +8.5 +5.0

1月 +28.1 +23.6

2010年12月 +18.6 +16.0

11月 +18.1 +15.4

10月 +21.8 +19.7

9月 +17.2 +15.8

8月 +17.1 +14.9

7月 +19.2 +16.2

注: * 初步数据

^ 经修订 (完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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