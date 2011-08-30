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市场报道 | 2011年 8月 30日 星期二 18:58 BJT

〔表格〕中国中铁中期净利按年跌22.5%,为24.9亿元人民币

路透香港8月30日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)公布,截至2011年6月底止的半年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　 　　　　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元)　 0.12 0.15

净利 2,486.93 3,208.17

注:中国中铁为中国综合建设企业,亦从事房地产开发(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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