〔表格〕中国中铁中期净利按年跌22.5%,为24.9亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月30日电---中国综合建设集团--中国中铁股份有限公司(0390.HK)(601390.SS)公布,截至2011年6月底止的半年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 0.12 0.15
净利 2,486.93 3,208.17
注:中国中铁为中国综合建设企业,亦从事房地产开发(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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