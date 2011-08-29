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亚洲 | 2011年 8月 29日 星期一 12:20 BJT

〔表格〕金沙中国中期净利按年增115.4%,至5.4亿美元

路透香港8月29日电---金沙中国(1928.HK)周一公布,截至2011年6月30日止上半年业绩报告如下(以每百万美元为单位):

　　　　 　 　 2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(美仙) 6.70 3.11

中期股息 无 无

净利 539.54 250.50

营业额 2,360.84 1,980.50

注: 金沙中国是澳门娱乐场营运商,母公司为美国拉斯维加斯金沙集团(LVS.N).(完)

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--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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