〔中港个股〕神华能源料或"超额完成"全年经营指标,看涨煤炭价格(更新版)

(新增细节)

* 全年经营指标有望超额完成

* 料今年煤炭均价升3-5%

路透香港8月29日电---由于上半年经营进度理想,中国神华能源(1088.HK)(601088.SS)有信心完成今年全年的经营指标,甚至可望"超额完成".

神华能源为按市值计全球最大煤炭生产商.该公司董事长张喜武在记者会上指出,由于上半年已经完成全年产量目标的54.4%,及销量目标的54.6%,因此有信心全年的经营指标可以完成或者"超额完成".

该公司于今年3月上调今年产量目标至2.6-2.7亿吨,以及销量目标至3.6-3.7亿吨.

神华能源总裁凌文表示,预计今年煤炭平均售价按年增3-5%;今年平均售价为每吨420-430元人民币.

他并表示,蒙古Tavan Tolgoi煤矿招标谈判仍在进行中,而公司目前没有融资的需要.

蒙古政府上月初发布声明,由中国神华牵头的集团将获得蒙古Tavan Tolgoi煤矿项目西部Tsankhi区块的40%股权,所占份额高于其它竞购方.

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神华能源此前公布,今年上半年净利同比增长16.5%,至227.26亿元人民币,因销量和售价上升,冲淡成本上涨压力.[ID:nCN1928313]

该公司同时宣布,已启动向母公司神华集团收购若干煤炭、电力生产及销售等业务的工作,并计划以A股首次公开发行募集的资金支付.

中国神华H股周一早盘收高3.55%,报35.05港元;A股则跌0.52%,报26.7元人民币.(完)

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