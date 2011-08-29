〔香港热股〕俄铝午盘股价涨4.5%,业绩欠佳但投资者看好市场需求

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一午盘股价最多曾涨4.5%;虽然该公司第二季业绩下滑兼逊预期,但投资者仍然看好市场对铝的长期需求.
俄铝早盘股价曾下跌近2.8%,其後转升,午盘开市不久,股价最高曾升4.5%,至8.36港元.香港时间13:56,该股升幅收敛至3.5%;大盘恒生指数.HSI则升1.18%. (完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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