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市场报道 | 2011年 8月 29日 星期一 13:59 BJT

〔香港热股〕俄铝午盘股价涨4.5%,业绩欠佳但投资者看好市场需求

路透香港8月29日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(0486.HK)(RUAL.PA)周一午盘股价最多曾涨4.5%;虽然该公司第二季业绩下滑兼逊预期,但投资者仍然看好市场对铝的长期需求.

俄铝早盘股价曾下跌近2.8%,其後转升,午盘开市不久,股价最高曾升4.5%,至8.36港元.香港时间13:56,该股升幅收敛至3.5%;大盘恒生指数.HSI则升1.18%. (完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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