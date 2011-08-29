〔港股业绩〕国美电器中期净利增三成符预期,将冲刺二级城市及电子商务(更新版2)

(新增管理层评论及)

* 国美上半年净利按年增三成,符合预期

* 今年新开门店60%在二级城市

* 全年开店目标料可完成

* 提升电子商务占比,三年内至10%

记者 李珊珊/郭经伟/张雅菁

路透香港8月29日电---因展店及改善门店效益双管齐下,中国第二大家电零售商--国美电器(0493.HK)上半年交出按年增三成的净利成绩,基本符合市场预期.而在全年开店目标料可完成下,公司今年主要目标将是拓展二级城市以及电子商务.

国美电器主席张大中周一在业绩记者会上指出,近期金融动荡对于一级城市较有影响,而国美主要目标则是放在二级城市,今年260家新开店面目标中,将有60%开在川渝、广深、大上海、京津唐及山东等五大区域的二级城市.

"二级市场将成为未来家电的重要发展区,"他说,"这些地方的家电保有量较低,特别是空调和冰箱."

根据国美资料,目前一级城市平均每家都有一件空调及冰箱,但在农村及二级城市,每100户仅有10件空调,及30件冰箱.

苏格兰皇家银行发布报告指出,国美看来可逐步完成全年260家的开店目标.

贝恩资本持股10%的国美稍早公告,中期净利为12.52亿元人民币,去年同期为9.62亿元,此与路透调查四位分析师所得的净利预估12.9亿元相符;中期每股盈利为0.074元人民币,亦较上年期同期的0.064元增加.公司今年并恢复派中期息,每股可获0.022元人民币.

"(上半年)通过实施门店改造和自主营销等策略,单店经营质量获得进一步提升."公司主席张大中在公告里称.

**拟提高电子商务占比**

国美还表示,电子商务是未来趋势,第二季旗下网站陆续上线後,"国美电器"和"库巴网"双品牌电子商务策略,将有利于国美进入这块潜力无穷的市场.

"电子商务是重要发展策略,我们认为切入电子商务时机很好,双品牌运作的架构合理,"国美总裁王俊洲说.

他表示,目标年底时电子商务占总销售的比重将达3-5%,未来三年内进一步拉高至10%.

国美同时说明先前订下的五年计划不变.张大中指出,在中国经济成长保持8%的基础下,有信心至2014年--五年计划结束时,销售额每年可以15%的速度增长.

他同时表示,2014年时,国美上市公司开店数将在1,600家,加计非上市公司的店面,则在2,400家.

截至6月底,国美共新增131家门店,关闭19家门店,总开店数较去年底净增112家至938家;今年上半年同店销售增长率为7.42%,今年第一季为7.6%;2010年底时为21.80%.

不过,加计公司创始人兼大股东黄光裕所拥有的店面,国美总店数超过1,000家;次于中国最大家电零售商--苏宁电器(002024.SZ).苏宁电器此前公布业绩快报显示,上半年实现净利24.74亿元,同比增长25.35%.

针对有传言称黄光裕将把所拥有的店面注入上市公司.国美代理首席财务官方巍表示,此计划尚待监管机构审批,即便获批,也需经过股东大会等程序,"目前没有时间表."

而分析师此前预期,此将更有利于国美抓住需求快速增长的中国家电市场.

除了业绩表现,国美大股东之间的争夺也十分引人注目.一度为中国首富的黄光裕鎯铛入狱後,大股东间内哄仍在.继今年3月前主席陈晓求去後,公司此前向北京中级法院提起诉状,控告前主席陈晓违约,发表有损公司商誉的言论.[ID:nCH0065727]

国美今日收涨3.96%至3.41港元,过去一个月跌11.59%;大盘恒生指数.HSI则收升1.44%.(完)