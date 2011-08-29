〔中港个股〕中石化料下半年国际油价约在90-110美元/桶的水平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月29日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)周一预期,下半年国际油价可能在90-110美元/桶的水平.
该公司董事长傅成玉在记者会上还表示,对公司下半年的炼油业务"比较乐观",而未来公司将加大海外的油气产量增长.
中石化此前公布,今年上半年净利按年升11.9%,至411.74亿元人民币,远高于市场预期的327亿元.[ID:nCN1928315]
受业绩利好刺激,其H股周一午盘升幅一度扩大至8%,触及7.6港元的三周高位,收盘仍涨6.7%;其A股下午亦由跌转升,收盘升0.68%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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