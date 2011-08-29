〔中港个股〕中石化料下半年国际油价约在90-110美元/桶的水平

该公司董事长傅成玉在记者会上还表示,对公司下半年的炼油业务"比较乐观",而未来公司将加大海外的油气产量增长.

中石化此前公布,今年上半年净利按年升11.9%,至411.74亿元人民币,远高于市场预期的327亿元.[ID:nCN1928315]

受业绩利好刺激,其H股周一午盘升幅一度扩大至8%,触及7.6港元的三周高位,收盘仍涨6.7%;其A股下午亦由跌转升,收盘升0.68%.(完)